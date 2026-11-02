Chignahuapan espera más de 80 mil visitantes por el Festival de la Luz y la Vida

Con una expectativa de recibir a más de 80 mil visitantes, el municipio de Chignaguapan inauguró la edición número 30 del Festival de la Luz y la Vida, una de las celebraciones más representativas de la Sierra Norte de Puebla que busca preservar las tradiciones mexicanas e impulsar el turismo comunitario.

La unuguración estuvo encabezada por el secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, quien destacó que el impulso a las actividades culturales y turísticas forman parte de los compromisos del Gobierno de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta Mier.

Durante el evento, el funcionario señaló que estas celebraciones permiten mostrar la riqueza cultural de los municipios y atraer visitantes nacinales e internacionales, además de generar oportunidades económicas para las comunidades que participan en la organización de las actividades.

Explicó que la administración estatal mantiene acciones para fortalecer el turismo mediante inversiones en infraestructura, principalmente en carreteras y en el aeropuerto internacional de Puebla, con el propósito de mejorar la conectividad y facilitar la llegada de turistas a las diferentes regiones de la entidad.

En su visita a Chignahuapan, Aguilar Pala también participó en la inauguración del árbol y a esfera navideña más grande del país, dos atractivos que forman parte de las actividades de temporada y que buscan incrementar el interés de los visitantes por este Pueblo Mágico.

Posteriormente, realizó el recorrido de los faroles, una de las actividades tradicionales del festival, en la que los asistentes pueden apreciar la iluminación y el ambiente que caracteriza esta celebración.

Como parte de la inauguración, el secretario de Gobernación presenció el espectáculo principal en la Laguna de Almoloya, donde se presentaron danzas, música y pirotecnia, en una representación relacionada con las tradiciones mexicanas y la conmemoración del Día de Muertos.

El Festival de la Luz y la Vida se ha convertido en un referente turístico de Chignahuapan, debido a que cada año reúne a habitantes y visitantes en torno a una puesta en escena que combina elementos culturales, religiosos y artísticos.

Por su parte, el presidente municipal, Juan Rivera Trejo, reconoció el respaldo del Gobierno estatal para promover las actividades turísticas de la región y destacó la importancia de mantener este tipo de celebraciones, que contribuyen a dar a conocer los atractivos del municipio.

El alcalde señaló que para esta edición número 30 se espera la llegada de más de 80 mil personas, quienes además de disfrutar del espectáculo podrán conocer la riqueza natural, cultural y gastronómica que ofrece Chignahuapan.

Con esta celebración, el municipio busca mantener vivas sus tradiciones y fortalecer su actividad turística, al tiempo que genera espacios de convivencia para las familias y oportunidades para los prestadores de servicios locales.

De esta manera, el Festival de la Luz y la Vida continúa posicionándose como una de las principales actividades culturales de Puebla durante la temporada de Día de Muertos.