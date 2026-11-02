Torres Piña llama a reforzar comités seccionales de Morena ante desinformación

Carlos Torres Piña

El coordinador estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Michoacán, Carlos Torres Piña, resaltó la función de los comités seccionales para afianzar la organización del movimiento y difundir información sobre reformas y programas sociales.

Torres Piña precisó que los encuentros tiene el propósito recuperar las prácticas de organización popular con las que surgió el movimiento y preservar el contacto directo con la ciudadanía.

“Cuando éramos oposición, nuestra fuerza estaba en tocar puertas, escuchar a la gente y organizar al pueblo. Hoy tenemos la responsabilidad de mantener viva esa forma de hacer política. Frente a las campañas de desinformación de la derecha, nuestra respuesta debe ser más organización, más territorio y más información directa a la ciudadanía”, manifestó.

Torres Piña enfatizó que los comités seccionales tienen un papel central en la defensa de los avances del movimiento de la Cuarta Transformación, así como en la difusión de las reformas y los programas sociales.

Puntualizó que estas acciones conducen a conocer las demandas de la población y asegura una presencia permanente del partido en diversas comunidades.

“La transformación no se defiende solamente en las redes sociales, se defiende todos los días, en cada comunidad, con un pueblo informado, consciente y organizado”, concluyó Torres Piña.