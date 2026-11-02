Certifican a personal de SEDENER para ampliar electrificación con energía solar en Tamaulipas

Personal de la Secretaría de Desarrollo Energético (SEDENER) recibió certificaciones del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) en instalación de sistemas fotovoltaicos, con el propósito de fortalecer los trabajos del programa “Electrificación al 100%” y llevar el servicio de energía eléctrica a comunidades que todavía no cuentan con él.

La entrega de los certificados se realizó en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Altamira, donde servidores públicos acreditaron sus conocimientos y habilidades en el Estándar de Competencia EC0856.01, relacionado con la instalación de sistemas fotovoltaicos en viviendas, comercios e industrias.

Durante el acto, el secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez, destacó la importancia de mantener una preparación constante entre los trabajadores de la dependencia, ya que contar con personal capacitado permite realizar instalaciones bajo criterios técnicos y cumplir con las necesidades de la población.

Por su parte, la directora general del CONOCER, Guillermina Alvarado Moreno, reconoció el trabajo del Gobierno de Tamaulipas, encabezado por Américo Villarreal Anaya, para impulsar la formación de servidores públicos y fortalecer las acciones relacionadas con el desarrollo energético.

La funcionaria señaló que la preparación del personal permite que los proyectos de energía se traduzcan en beneficios para las comunidades, principalmente para aquellas familias que enfrentan dificultades para acceder a los servicios básicos.

La certificación forma parte de las acciones del programa estatal “Electrificación al 100%”, cuyo objetivo es garantizar que las viviendas de los 43 municipios de Tamaulipas cuenten con energía eléctrica, especialmente en localidades alejadas donde la instalación de redes convencionales resulta complicada por las condiciones geográficas o la dispersión de la población.

Para alcanzar esta meta, el programa contempla la instalación de sistemas fotovoltaicos autónomos, que permiten aprovechar la energía solar para proporcionar electricidad a los hogares que no tienen acceso a la red de distribución.

De esta manera, la capacitación del personal representa un paso importante para fortalecer los trabajos de instalación y garantizar que los equipos funcionen de manera adecuada y segura.

En el proyecto también participan distintas dependencias estatales, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Sistema DIF Tamaulipas, la Secretaría de Bienestar y los gobiernos municipales, con la finalidad de identificar a las familias que requieren este servicio.

Durante la ceremonia estuvieron presentes la rectora de la Universidad Tecnológica de Altamira, Mara Grassiel Acosta; el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltaica, Marco Antonio Guzmán, así como Roberto Manuel Rendón Mares, subsecretario de Electricidad y Energías Renovables, y otros representantes del sector energético y educativo.

Con estas certificaciones, el Gobierno estatal busca fortalecer las capacidades de sus equipos de trabajo y avanzar en la ampliación de la cobertura eléctrica, principalmente en las comunidades rurales y zonas de difícil acceso.

El propósito es que más familias tamaulipecas puedan contar con electricidad en sus viviendas y mejorar sus condiciones de vida mediante el aprovechamiento de energías renovables.