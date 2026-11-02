Guerrero registra disminución de casos de dengue y se ubica en el lugar 23 a nivel nacional

Guerrero presenta una disminución en los casos de dengue, con apenas 36 contagios registrados, situación que coloca a la entidad en el lugar 23 a nivel nacional, de acuerdo con los datos reportados sobre el comportamiento de esta enfermedad.

La cifra representa una reducción importante en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se habían contabilizado 475 contagios. Esto significa que los casos disminuyeron aproximadamente 93 por ciento, lo que refleja un avance en las acciones de prevención y control de la enfermedad en el estado. Diario 21 +1

De acuerdo con el panorama epidemiológico, la entidad también se mantiene sin defunciones relacionadas con el dengue durante el periodo reportado, un dato que representa un resultado favorable para las autoridades sanitarias.

Como parte de las medidas para evitar la propagación del mosquito transmisor, la Secretaría de Salud de Guerrero ha reforzado los trabajos de control en viviendas y espacios públicos. Entre las acciones realizadas se encuentra la aplicación de abate en un millón 594 mil 188 viviendas, así como la nebulización de 26 mil 823 hectáreas y el rociado de 12 mil 419 casas.

Además, se han llevado a cabo más de 31 mil nebulizaciones con máquinas térmicas, con el propósito de disminuir la presencia del mosquito y evitar nuevos contagios en las diferentes regiones del estado. Diario 21 +1

Las autoridades también han revisado las condiciones de los municipios considerados prioritarios, con la intención de fortalecer las estrategias de atención y mejorar la respuesta de las instituciones de salud ante posibles casos.

Otro de los puntos importantes es garantizar que las unidades médicas cuenten con las condiciones necesarias para atender a las personas que presenten síntomas de dengue, principalmente mediante el fortalecimiento de la red de hidratación en hospitales y centros de salud.

A pesar de la disminución de contagios, las autoridades sanitarias hicieron un llamado a la población para no bajar la guardia, debido a que el mosquito transmisor puede reproducirse en recipientes que acumulan agua, especialmente durante la temporada de lluvias.

Por ello, recomendaron mantener limpios los patios y azoteas, evitar depósitos de agua sin protección y eliminar objetos que puedan convertirse en criaderos del mosquito.

Entre las principales recomendaciones se encuentra la estrategia conocida como “lava, tapa, voltea y tira”, que consiste en lavar recipientes, mantener tapados los depósitos de agua, voltear objetos que puedan acumular líquidos y desechar aquellos que ya no sean necesarios.

También se pidió a las familias colaborar con las jornadas de limpieza y permitir el acceso de las brigadas sanitarias cuando realicen trabajos de prevención en sus comunidades.Con estos resultados, Guerrero registra un panorama más favorable en el combate al dengue; sin embargo, las autoridades mantienen las acciones de vigilancia y prevención para evitar que los contagios vuelvan a incrementarse.

La participación de la ciudadanía será fundamental para conservar la reducción de casos y proteger la salud de las familias guerrerenses.