Se posiciona Américo Villareal; consolida ascenso según Mitofsky

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, se posicionó entre los cinco mandatarios con mayor crecimiento en aprobación ciudadana a nivel nacional.

De acuerdo con el último estudio de la casa encuestadora Mitofsky de este 2026, la gestión de Américo Villarreal alcanzó un 56 por ciento de respaldo, escalando 11 posiciones en el ranking en el último año para ubicarse en el lugar 13 del país, posicionándose además entre los 5 mayores incrementos evaluados en el estudio.

​El presidente y director de Consulta Mitofsky, Roy Campos Esquerra explica que este repunte de Villarreal Anaya evidencia un capital político en consolidación, aunque el verdadero reto será transformar esta aprobación en resultados tangibles en materia de seguridad y desarrollo.

“La confianza ciudadana obtenida exige una respuesta institucional constante para encarar los desafíos pendientes en la entidad”, aseveró

En el análisis de desglose regional, el estado destaca al colocarse en el tercer lugar en el norte del país. Asimismo, en la clasificación correspondiente a la región de Golfo y Caribe, la administración estatal alcanza el segundo lugar.

A través de un video que subió a sus redes sociales, Campos afirma que este ascenso consolida una tendencia al alza que refleja un respaldo popular sólido y un avance significativo en la percepción pública de su administración.

Consulta Mitofsky es una de las firmas de encuestas y estudio de opinión pública más importantes y de mayor veracidad de México.

Ha recibido múltiples reconocimientos y galardones tanto en el país como a nivel internacional por su labor en la investigación de mercados, la estadística y la comunicación política.