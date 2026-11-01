Entra en operación estructura elevada del Distribuidor Vial Kukulcán rumbo al aeropuerto de Cancún

Entra en operación el Distribuidor Vial Kukulcán Mara Lezama, Gobernadora de Quintana Roo

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, encabezó la apertura de una nueva estructura elevada del Distribuidor Vial Kukulcán, en Cancún, que permitirá mejorar la circulación entre la Zona Hotelera y el Aeropuerto Internacional. La vialidad quedó abierta este domingo 1 de noviembre, a partir de las 6:00 horas, para los automovilistas que se desplazan desde el bulevar Kukulcán hacia la terminal aérea.

Durante el acto, la mandataria explicó que esta infraestructura forma parte de las obras complementarias del Puente Nichupté y permitirá ordenar los movimientos vehiculares entre el centro de Cancún, la zona turística y el aeropuerto.

Conexión con el Puente Nichupté

Mara Lezama señaló que la construcción fue posible mediante las gestiones realizadas ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien respaldó el proyecto y encargó su ejecución a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

La gobernadora agradeció el apoyo de la presidenta y reconoció la participación del titular de la SICT, Jesús Antonio Esteva Medina, en el desarrollo de la obra.

“Gracias, querida Presidenta, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Lo gestionamos, usted nunca dudó, siempre nos dijo sí”, expresó durante la apertura.

La nueva estructura se integra a los trabajos de conectividad relacionados con el Puente Nichupté, proyecto que comenzó durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador y que busca mejorar los desplazamientos entre distintas zonas de Cancún.

Entra en operación el Distribuidor Vial Kukulcán

Circulación

Con la apertura de esta primera sección, los conductores que transiten por el bulevar Kukulcán con dirección al aeropuerto podrán utilizar la vialidad elevada. En cambio, quienes se dirijan hacia Cancún Centro deberán incorporarse al Puente Nichupté.

Lezama informó que en las próximas semanas se contempla habilitar el sentido contrario del distribuidor, con lo que se ampliarán las opciones de circulación para habitantes, trabajadores y visitantes.

La mandataria destacó que la coordinación entre los gobiernos federal y estatal permite concretar obras destinadas a atender las necesidades de movilidad de Quintana Roo, particularmente en uno de los principales destinos turísticos del país.

Tomar precauciones

Con el inicio de operaciones, se pidió a los automovilistas respetar los señalamientos, conducir con precaución y considerar tiempo adicional para sus traslados mientras se adaptan a la nueva circulación.

También se informó que el retorno Kukulcán, ubicado junto al Hospital La Joya, permanecerá cerrado al tránsito general y únicamente permitirá el acceso local a la plaza.

La apertura de esta estructura representa una nueva etapa en la integración del Distribuidor Vial Kukulcán con el Puente Nichupté, infraestructura con la que se busca mejorar la conexión entre la Zona Hotelera, el centro de Cancún y el aeropuerto.