Américo Villarreal llama a jóvenes a defender la soberanía y los principios democráticos

Américo Villarreal Anaya

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, llamó a las nuevas generaciones a defender la soberanía nacional, la independencia, la libertad y los principios democráticos, al considerar que el legado de quienes participaron en la construcción del país sigue vigente ante los desafíos del contexto internacional.

Durante una emisión especial del programa “Diálogos con Américo”, dedicada al Día de Muertos y a la memoria de personajes ilustres de Tamaulipas, el mandatario señaló que las luchas históricas por la defensa del territorio y las instituciones representan una responsabilidad para los jóvenes, quienes cuentan con herramientas científicas, tecnológicas y educativas para contribuir al desarrollo de México.

“Sigamos luchando por nuestra soberanía, por nuestra independencia, por nuestra libertad y mantener nuestros principios democráticos, porque ya vemos cómo está el mundo”, expresó.

Legado de los héroes nacionales

Villarreal Anaya recordó que hombres y mujeres dedicaron su vida, e incluso la sacrificaron, para defender la República, preservar la integridad territorial y construir las instituciones del país.

Como ejemplo mencionó al general Pedro José Méndez, militar tamaulipeco que murió a los 29 años mientras combatía a las fuerzas francesas durante la intervención extranjera. Para el gobernador, su historia permite reconocer el compromiso de quienes defendieron la soberanía nacional en momentos decisivos.

El mandatario consideró que, aunque las circunstancias actuales son distintas, las nuevas generaciones deben aprovechar los avances científicos, tecnológicos y educativos sin perder de vista sus raíces. También vinculó la defensa de la democracia con la construcción de una sociedad más justa e incluyente.

“Que no se quede nadie atrás, que no se quede nadie afuera”, manifestó al referirse a la necesidad de mantener una visión de justicia social para el país.

Asimismo, retomó el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum a mantenerse jóvenes de corazón y expresó su confianza en que las nuevas generaciones continuarán defendiendo los principios fundamentales de México.

Tamaulipecos que marcaron la historia

Al abordar la tradición del Día de Muertos, el gobernador destacó que esta celebración forma parte de la cultura de los pueblos mexicanos y permite recordar a quienes dejaron un legado para las generaciones posteriores.

Durante el programa hizo un repaso de personajes de Tamaulipas que contribuyeron a la historia nacional. Entre ellos mencionó a Alberto Carrera Torres, maestro rural originario de Bustamante, quien escribió una de las primeras leyes agrarias del país.

También recordó al ingeniero Marte R. Gómez, quien formó parte de dos administraciones federales en las secretarías de Educación y Hacienda. Además, destacó su participación en proyectos relacionados con obras emblemáticas como el Palacio de Bellas Artes y el Monumento a la Revolución.

Sobre las mujeres que dejaron huella en la historia de la entidad, mencionó a Amalia González Caballero y a la maestra Estefanía Castañeda, quienes lograron trascender en una época con pocas oportunidades para las mujeres y contribuyeron al desarrollo de la sociedad mediante su preparación y trabajo.

Villarreal Anaya también explicó que Ciudad Victoria recibió su nombre en honor a Guadalupe Victoria, primer presidente de México, quien originalmente se llamaba Miguel Fernández Félix. Recordó que adoptó ese nombre durante su participación en la lucha insurgente, por su devoción a la Virgen de Guadalupe y su compromiso con la independencia.

El humanismo como formación y política pública

El mandatario también recordó a su padre, el ingeniero Américo Villarreal Guerra, y a su tío Emilio Villarreal Guerra, quienes, señaló, recibieron desde su hogar una formación basada en el humanismo y el servicio público.

Explicó que ambos hicieron esfuerzos para obtener una carrera profesional y que esos principios influyeron en su manera de entender el trabajo en el gobierno, con el propósito de mejorar las condiciones de vida de otras personas.

“Siempre ponderaré y mantendré en el cariño y en la memoria a mi padre y a mi madre con esa visión de ser unos humanistas, que hoy lo retomamos y lo vivimos y lo exaltamos como una política pública a la cual nos debemos de adherir por un principio de justicia social, de bienestar y oportunidades para todos”, expresó.

Al recordar las enseñanzas familiares, agregó: “Aquí estamos chambeando y cumpliendo como nos enseñaron”.

En otro momento de la emisión, Villarreal Anaya habló sobre las dificultades que enfrenta el sector agropecuario, entre ellas el aumento de los costos de producción, la competencia internacional y los cambios económicos que han reducido la rentabilidad de algunas actividades tradicionales.

Al responder la inquietud de un productor de sorgo de San Fernando, señaló que uno de los desafíos es mantener el interés de las nuevas generaciones por trabajar la tierra.

Recordó que Tamaulipas llegó a ser considerado el granero de México por su producción de sorgo, maíz y caña de azúcar, además de su actividad pecuaria. Sin embargo, advirtió que las condiciones del mercado han cambiado y que mantener los mismos procesos limita las posibilidades de mejorar los ingresos.

“Si nos quedamos haciendo lo mismo, nos va a seguir pasando lo mismo”, afirmó.

Por ello, explicó que su administración busca impulsar la diversificación agrícola y promover que los productores participen en procesos de transformación para obtener mayores beneficios por sus cosechas.

Alternativas para agregar valor a los productos

Entre las opciones que mencionó se encuentra la elaboración de alimentos balanceados para animales a partir del sorgo, así como la producción de etanol para biocombustibles y harina de sorgo blanco.

También planteó aprovechar otras actividades productivas mediante la comercialización de mezcal y el procesamiento industrial del carbón vegetal.

El objetivo, explicó, es que los agricultores no dependan únicamente de vender materias primas, sino que puedan incorporarse a distintas etapas de producción y comercialización.

Con estas alternativas, el gobierno estatal busca ampliar las cadenas de valor y generar mejores condiciones de rentabilidad para el campo tamaulipeco, además de mantener la participación de las nuevas generaciones en las actividades agropecuarias.