Manolo Jiménez entrega patrullas y equipo de seguridad

El gobernador Manolo Jiménez Salinas entregó patrullas, equipo táctico, uniformes, armamento y cámaras de video inteligencia a las instituciones de seguridad estatales y municipales con el objetivo de reforzar la seguridad en el estado. Esta acción requirió una inversión total de 772 millones de pesos.

Durante la ceremonia de entrega el Mandatario estatal entregó 171 patrullas y vehículos, 75 para la Policía Estatal, 18 para la Fiscalía General del Estado y 78 para Policías Municipales., además uniformes y equipo táctico como impermeables tácticos, cascos y chalecos balísticos, camisas tácticas. Además de armas nuevas, cortas y largas, y municiones.

Más de mil cámaras inteligentes serán repartidas por todas las regiones de Coahuila y dos Centros Regionales de Monitoreo del C4I, en Frontera y en Piedras Negras. Equipamiento para el Sistema Penitenciario como inhibidores, cámaras corporales y kits de monitoreo remoto para medidas cautelares; además de inversión en capacitación.

Las patrullas para las policías municipales llegan a todas las regiones: 27 a la Centro-Desierto, 22 a la Norte-Cinco Manantiales, 11 a la Carbonífera, 10 a La Laguna y ocho a la Sureste.

El mandatario reconoció a todos los elementos de seguridad que forman parte de estos equipos, además destacó el trabajo coordinado entre todas las instituciones para lograr que Coahuila sea actualmente el estado más seguro de todo México y también el más seguro para las mujeres, según la Encuesta Nacional de Victimización ENVIPE 2026.

Coahuila tiene tres de las ciudades más seguras del país: Piedras Negras, la frontera más segura, Torreón, la ciudad más segura de La Laguna y Saltillo, la capital más segura de México. También destacó que el 100%de los homicidios registrados en Coahuila están resueltos.

“Esto no es obra de la casualidad, es resultado del esfuerzo de muchos años, del trabajo en equipo y la voluntad de todas y todos, del profesionalismo de nuestras corporaciones y del apoyo de la ciudadanía” señaló.

Esta entrega se suma a otras acciones y obras que se llevan a cabo en el tema de seguridad, como los 18 cuarteles estratégicamente ubicados en las diferentes regiones de Coahuila, para la Policía Estatal, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Marina Armada.

Por su parte, Hugo Eduardo Gutiérrez Rodríguez, secretario de Seguridad Pública, expresó que esta inversión es una muestra del compromiso del gobernador Manolo Jiménez por la tranquilidad de las familias de Coahuila.

“Hoy estamos fortaleciendo la capacidad de respuesta de nuestras instituciones, y refrendando nuestro compromiso de seguir defendiendo la tranquilidad de todas las familias coahuilenses”, destacó.

El empresario Luis Arizpe Jiménez, vocal del fideicomiso del ISN 80, dio a conocer que en los primeros tres años de esta administración se han invertido más de mil millones de pesos en seguridad pública.

“Lo que tenemos en Coahuila es el resultado de un trabajo en equipo, un gobierno que coordina y da la cara, una iniciativa privada que aporta, participa y da seguimiento, una sociedad civil que se involucra y exige y fuerzas de seguridad estatales y federales que trabajan coordinadamente”, señaló.