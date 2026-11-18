Poblanos decidirán incorporación de Amalucan - La Resurrección de la Línea 5 del Cablebús

El gobernador de Puebla Alejandro Armenta Mier, señaló que la participación de las comunidades será esencial para definir el futuro de la posible Línea 5 Amalucan–La Resurrección del Sistema de Transporte por Cable, que también beneficiará a las juntas auxiliares de San Miguel Canoa y San Sebastián de Aparicio. Destacó que su incorporación podría someterse a la decisión de las y los habitantes mediante una asamblea, ya que esta ruta, a pesar de estar proyectada, no cuenta con presupuesto ni autorización.

Explicó que el proyecto contempla cuatro líneas: Mayorazgo–Parque Juárez, Parque Juárez–Xonaca, Xonaca–Cerro de Amalucan y Parque Biblioteca–Unidad Deportiva Mario Vázquez Raña. La obra se realizará sin recurrir a Asociaciones Público-Privadas (APP) ni a Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), con el propósito de evitar compromisos financieros bajo estos esquemas. El sistema tendrá una extensión de 14.58 kilómetros, 94 torres y nueve estaciones. Su operación permitirá reducir de dos horas a 35 minutos el tiempo estimado para cruzar la ciudad, con una tarifa de 12 pesos, lo que representará un beneficio económico y de transporte para miles de familias.

El transporte por cable es considerado uno de los medios más seguros del mundo y ofrece beneficios que van más allá de la movilidad ya que facilitan el acceso a los servicios, disminuye los gastos de traslado y contribuye al cuidado del medio ambiente.

“Actualmente tienen que tomar de tres a cuatro sistemas de transporte, combis o micros, para trasladarse de un punto a otro. Entonces, es seguro, es económico, protege al medio ambiente y es a favor de los que menos tienen”, expresó.

Las y los habitantes de la junta auxiliar destacaron los beneficios que esta alternativa ofrecerá a sus familias, al facilitar los traslados hacia centros de trabajo y escuelas.

Miguel Sabino Calvario, señaló que podrán cruzar desde su localidad hasta el sur de la ciudad en menor tiempo.

Este Sistema de Transporte por Cable representa un proyecto de justicia social, con una visión de movilidad y bienestar compartida del Gobierno del Estado y la presidenta de México que garantiza mejores oportunidades de traslado a quienes más lo necesitan.