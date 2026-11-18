Veracruz Se reporta la presencia del ejército y Guardia Nacional en carreteras debido a vehículo incendiados. (Foto ilustrativa: cuartoscuro)

Varios hechos delictivos fueron registrados en la mañana de este 18 de noviembre en el norte del estado de Veracruz. Autos incendiados bloquean autopistas.

¿Qué está pasando en el norte de Veracruz?

Este miércoles, bomberos y autoridades acudieron distintos puntos del norte de Veracruz ya que se reportaron vehículos incendiados bloqueando carreteras.

Se vieron afectados los puentes Cazones 1 y 2, así como también Cazones 4 ubicado en la autopista Tuxpan-Totomoxtle. De igual manera, se inhabilitó el acceso hacia el fraccionamiento La Florida, que se encuentra sobre la carretera Poza Rica-Tihuatlán. La entrada a Poza Rica y otros municipios que se encuentran en las inmediaciones fue bloqueada.

También reportan vehículos con las llantas ponchadas en distintos puntos de Poza Rica, Coatzintla, Tuxpan, Cazones, Tihuatlán y Papantla.

Los eventos han llevado a que la suspensión de clases y cierre de negocios en los municipios donde se han presentado los incidentes.

Elementos de la Ejército y Guardia Nacional han sido movilizados a las zonas señaladas. Se especula que los sucesos están relacionados a un operativo de las autoridades para capturar a un delincuente de la zona, pero esto no ha sido confirmado.

La Fiscalía General del Estado (FGE) lleva a cabo la investigación para identificar a los culpables. No se tiene claro hasta el momento si todos los incendios están relacionados.