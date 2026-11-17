Se desploma jet privado en Durango Saldo al momento del accidente (Redes Sociales)

Alrededor de las 11:40 horas de este martes 17 de noviembre de 2026 se registró el desplome de una aeronave en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional General Guadalupe Victoria, en el estado de Durango.

Tras el accidente, se activó el Centro de Operaciones de Emergencia para atender la contingencia y se iniciaron las investigaciones administrativas correspondientes para esclarecer las causas del desplome del jet privado.

¿Qué pasó en el aeropuerto de Durango?

Durante la mañana de este martes 17 de noviembre de 2026, una aeronave privada Cessna 500 se desplomó en el Aeropuerto Internacional Guadalupe Victoria, en Durango. De acuerdo a los reportes, el avión transportaba a seis personas, dos tripulantes y cuatro pasajeros que se dirigían al Aeropuerto Internacional de Toluca.

El jet privado tenía la matrícula XB-OIQ y era un Cessna 500 Citation I, fabricado en 1976, con número de serie 500-0338. Momentos después del accidente, en los alrededores del aeropuerto se desplegaron patrullas, ambulancias y personal de seguridad.

Asimismo, el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villareal, informó que el accidente se habría empezado con un problema con la apertura de la compuerta del equipaje, por lo que la tripulación intentó regresar al aeropuerto; no obstante, el jet se precipitó e incendió antes de llegar.

¿Cuál es el saldo del desplome del jet privado en Durango?

De acuerdo al gobernador de Durango, primero había informado sobre el fallecimiento del piloto y posteriormente confirmó que se tratarían de tres personas fallecidas; hasta el momento no se ha informado sobre la identidad de las víctimas.

En el lugar del accidente se realizaron labores de emergencia para atender a los heridos, quienes fueron trasladados al Hospital General de Zona número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

¿Qué han dicho las autoridades sobre el accidente?

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) informó que el accidente ocurrió aproximadamente a las 11:40 horas y confirmó que en la aeronave viajaban dos tripulantes y cuatro pasajeros.

Además, informó que tras el accidente se activó de manera inmediata el Centro de Operaciones de Emergencia para atender la contingencia, mientras que se han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.