Cemex firma Manifiesto por la Inclusión Laboral

Cemex firmó el Manifiesto por la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad, un documento que refrenda el compromiso de las empresas con la integración de todas las personas en los procesos productivos, el reconocimiento de la diversidad entre sus colaboradores y el desarrollo integral del país.

La iniciativa fue impulsada por Éntrale, alianza por la inclusión laboral de personas con discapacidad, promovida por el Consejo Mexicano de Negocios, que busca reunir esfuerzos, generar oportunidades y cambiar paradigmas para favorecer la incorporación de este sector de la población al ámbito laboral.

Desde hace décadas, Cemex mantiene una política de inclusión total, por lo que se sumó a la firma del manifiesto durante una ceremonia realizada en el Museo del Cárcamo de Dolores, donde participaron más de 100 directores generales de distintas compañías.

En representación de la compañía acudió Fernando Méndez, vicepresidente de Recursos Humanos de Cemex México, quien fue el encargado de suscribir el documento y formalizar la adhesión a esta iniciativa.

Por su parte, Carlos Garza Galán, vicepresidente de Asuntos Corporativos, Sostenibilidad y Comunicación de Cemex México, destacó que la compañía comparte el propósito de construir una sociedad que reconozca las capacidades de todas las personas.

“Compartimos de manera plena este Manifiesto, porque tenemos la firme convicción de construir una sociedad que reconoce el talento de todas las personas, y hemos comprobado que la diversidad nos enriquece y fortalece”, expresó.

A 120 años de su creación, Cemex continúa participando en iniciativas que promueven la inclusión, la equidad y el desarrollo de las personas y las comunidades.