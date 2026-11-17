Puebla disminuye más de 30% delitos y debilita redes criminales

La incidencia delictiva de alto impacto en Puebla registró una reducción superior al 30 por ciento durante los primeros diez meses de 2026, informó la fiscal general del Estado, Idamis Pastor Betancourt, al tiempo que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) reportó golpes financieros por más de 4 mil 570 millones de pesos al crimen organizado tras el aseguramiento de dos narcolaboratorios.

​De acuerdo con las cifras presentadas por la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), en el periodo comprendido de enero a octubre de este año, los homicidios dolosos disminuyeron 30.4 por ciento, los feminicidios bajaron 31.8 por ciento y la extorsión se redujo en 27.25 por ciento, en comparación con el mismo lapso del año anterior.

​Pastor Betancourt destacó que, como parte de la modernización institucional, Puebla se posicionó en el segundo lugar nacional en obtener la Clave Única de Establecimiento de Salud (CLUES) para el Servicio Médico Forense (SEMEFO), lo que permitirá emitir certificados electrónicos de defunción y agilizar el registro forense a nivel federal.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González, dio a conocer los resultados operativos obtenidos del 1 al 15 de noviembre, destacando la desarticulación de dos centros de producción de drogas sintéticas:

​Tlachichuca: En coordinación con autoridades federales, se desmanteló un laboratorio clandestino donde se aseguraron 587 costales con precursores químicos y 179 objetos para la fabricación de narcóticos, generando un quebranto estimado en 4 mil 132 millones de pesos a los grupos delictivos.

​Atempa: Fueron detenidos dos hombres y se incautaron 650 kilogramos de metanfetamina en proceso de elaboración, precursores y equipo especializado, lo que representa una afectación económica superior a los 438 millones de pesos.

​Tlaola: Mediante labores de inteligencia conjunta, se ubicó un inmueble utilizado presuntamente para la minería ilegal de criptomonedas. En el sitio se detuvo a una persona y se decomisaron 50 cajas mineras, un transformador eléctrico trifásico, equipo tecnológico y posible marihuana.