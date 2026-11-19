Revolución Mexicana Algunos estados suspenderán clases para que estudiantes participen en los desfiles. (cuartoscuro)

El próximo viernes 20 de noviembre se celebra el 116 aniversario de la Revolución mexicana. En algunos estados, esto resultará en una suspensión de clases además de la que ya hubo el pasado lunes.

¿Qué estados no tendrán clases este viernes 20 de noviembre?

Muchos en el país tuvieron la oportunidad de descansar el pasado lunes 16 de noviembre debido a la conmemoración de la Revolución mexicana. Pero como muchos sabemos esta festividad en realidad se celebra el 20 de noviembre, día en que se organizan varios desfiles cívico-militares conmemorativos. A diferencia de festivos como el día del trabajo o la Independencia de México, este feriado no se celebra en el día en que caiga y se corre al lunes más próximo. Este año ese fue el pasado lunes.

Esto ha llevado a que muchos padres de familia se pregunten si sus hijos deben asistir a clases a raíz de las actividades. La respuesta en casi todo el país es que sí, las clases se llevarán a cabo con normalidad. El calendario de la SEP para el presente ciclo escolar marca el viernes 20 de noviembre como un “día conmemorativo o de reflexión”, mas no una suspensión de clases o labores docentes. Sin embargo, habrá excepciones.

Hasta el momento, dos estados confirmaron la suspensión de clases: Chihuahua y Puebla. En Chihuahua la medida aplicará para todos los centros educativos del estado, mientras que en Puebla únicamente se suspenderán clases en el municipio de Puebla y no en toda la zona metropolitana de la capital ni en otras partes del estado. En ambos casos, la medida aplica para todos los niveles educativos y la idea es que los estudiantes puedan asistir y participar en los desfiles masivos que ambas ciudades tienen agendados.

En la ciudad de Chihuahua, el desfile se llevará a cabo a las 10:00 horas, iniciando en la avenida Venustiano Carranza a la altura de calle Ignacio Allende. Avanzará por avenida Juárez con dirección al este para concluir en la avenida Cristóbal Colón.

Por su parte, el de Puebla iniciará a las 9:00 horas sobre el boulevard Héroes 5 de Mayo, comenzando en la intersección entre esta vialidad y la calle 43 oriente.