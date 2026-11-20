Crispin Conroy, embajador de Australia en México

El desarrollo del campo petrolero Trión, en aguas profundas del Golfo de México, se ha convertido en uno de los principales puntos de conexión económica entre México y Australia. Con una inversión de la empresa australiana Woodside Energy, el proyecto coloca a Tamaulipas en el mapa de la cooperación energética bilateral y abre oportunidades para la actividad industrial, la proveeduría especializada y la infraestructura portuaria.

El embajador de Australia en México, Crispin Conroy, destacó la importancia estratégica de la entidad para ampliar los vínculos comerciales y energéticos entre ambos países, durante su participación en el Congreso Internacional de Energía Tamaulipas 2026.

“Tamaulipas es clave para el sector energético de México y para la creciente relación económica entre México y Australia”, expresó el diplomático, quien señaló que el desarrollo de proyectos de largo plazo puede contribuir a generar oportunidades económicas y empleos en las comunidades donde operan las empresas australianas.

Trión, desarrollado por Woodside Energy, es considerado la mayor inversión australiana en territorio mexicano y uno de los proyectos relevantes para la industria de hidrocarburos en aguas profundas. Su desarrollo también ha impulsado el interés por la infraestructura logística del noreste del país, particularmente la relacionada con las operaciones en el Golfo de México.

El reconocimiento del embajador ocurrió en un momento de acercamiento entre ambos países. En el marco de la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), realizada en China, la presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, sostuvieron un encuentro para dialogar sobre oportunidades de cooperación económica e inversiones estratégicas.

La reunión se dio en el año en que México y Australia conmemoran 60 años de relaciones diplomáticas. Durante un mensaje conjunto, Sheinbaum destacó la participación de Woodside en el Golfo de México y señaló que la inversión ha generado dinamismo económico en el noreste del país.

“La relación entre Australia y México es muy activa. En particular, hay una inversión muy importante de una empresa australiana (Woodside) en el Golfo de México para extraer petróleo de aguas profundas, que está dando muchos resultados y genera además un dinamismo en el noreste de nuestro país”, subrayó la presidenta Sheinbaum durante un mensaje conjunto con el primer ministro australiano.

Crispin Conroy y Américo Villarreal

El reto de conectar energía e infraestructura

Además de la inversión petrolera, el proyecto Trión forma parte de una estrategia regional que busca aprovechar la ubicación geográfica de Tamaulipas y sus capacidades industriales y logísticas.

En ese contexto, el Puerto del Norte, en Matamoros, representa una infraestructura de interés por su ubicación en el Golfo de México y su cercanía con la frontera estadounidense. Su desarrollo podría contribuir a facilitar el movimiento de mercancías y atender necesidades de las actividades industriales y energéticas de la región.

El gobernador Américo Villarreal Anaya ha planteado la vinculación entre los proyectos energéticos, la infraestructura portuaria y la atracción de capital internacional como parte de la estrategia económica del estado.

Para el embajador Conroy, la cooperación no debe limitarse al monto de las inversiones, sino también considerar los beneficios para las comunidades y la responsabilidad de las empresas que participan en estos proyectos.

“Este proyecto también refleja lo que significa para nosotros construir una relación de largo plazo: generar oportunidades económicas, contribuir al desarrollo de las comunidades con las que trabajamos y hacerlo de manera responsable”, señaló.

La evolución de Trión y de la infraestructura que acompaña sus operaciones será relevante para medir el alcance de esta relación: no sólo por la producción de hidrocarburos, sino por su capacidad para generar actividad económica y fortalecer la participación de empresas mexicanas en la cadena de proveeduría energética.