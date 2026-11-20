Juan Carlos Natale regresó a San Lázaro tras su paso por la Secretaria de Economía.

A unas semanas de que la dirigencia nacional de Morena difunda los resultados de la encuesta para la a Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en la capital de Puebla, el diputado federal, Juan Carlos Natale López se dice confiado en obtener ese cargo aún por encima del actual edil, José Chedraui.

Natale López quien hasta octubre pasado se desempeñó como coordinador General del Corredor Económico del Bienestar del Centro-Golfo de México , bajo las órdenes del secretario Marcelo Ebrard en la Secretaría de Economía considera que su perfil conciliador y de inclusión es clave para mantener la unidad al interior de Morena de cara a esos comicios que se prevén competidos.

“Mi perfil es de conciliador, de abierto, puertas abiertas, consensos, acuerdos e inclusión”, considera

En entrevista, asegura que Morena puede refrendar el triunfo en la presidencia municipal de Puebla en 2027 siempre y cuando el ganador de la coordinación sea avalado por todos los grupos internos pero advierte que una fractura interna puede poner en riesgo esa continuidad de la 4 T en la capital puebla.

“No creo que haya riesgo siempre y cuando el que abandere la coordinación sea aprobado y con sentido con todas y todos los integrantes de los grupos locales y nacionales del movimiento y que todos lo aprueben y lo consientan. Es decir, si hay fractura interna, si hay riesgos. Pues claro que sí”, reconoce

De hecho advierte que si hay fracturas, se pone en riesgo de perder la capital y por consecuencia, el congreso local .

El actual diputado federal de Morena destacó que su decisión de buscar la coordinación municipal de Puebla, responde a las constantes peticiones, propuestas y muestras de apoyo que ha recibido por parte de la ciudadanía para impulsarlo en esta contienda.

El legislador presumió que una de sus ventajas sobre sus otros 6 contendientes es la experiencia en cargos públicos, trayectoria, preparación académica, consenso y la apertura a los acuerdos así como a la a sociedad civil y simpatizantes de otros partidos.

“Soy el que genera unidad, el que se lleva con todos, no tiene pleitos con nadie, este genera unidad, y consensos no solo adentro de morena, también con los partidos de la coalición, pero también con la sociedad civil, con las universidades”, recalca

Natale regresó a la Cámara de Diputados tras concluir su encargo como coordinador general del Corredor Económico del Bienestar Centro-Golfo en la Secretaria de Economía, en octubre pasado y contiende por esta coordinación en la capital de Puebla contra 6 aspirantes más entre ellos el actual presidente municipal de Puebla, José (Pepe) Chedraui, y la boxeadora, Gabriela “La Bonita” Sánchez.

El legislador aseveró que confía en las encuestas de Morena y aseveró que respetará el resultado del sondeo aunque no sea el ganador.

“Sí, claro, son confiables y recuerda que ya lo dijo morena, ¿no? Las encuestas, los acuerdos y los consensos”, indicó

--Si i no eres tú el electo, apoyarás a quien salga electo?

-- Por supuesto, con todo mi apoyo, con todo mi capital político y de la misma forma esperaría que los demás lo hicieran. Exacto.

Natale rechaza sentirse en desventaja contra José Chedraui, actual presidente municipal de Puebla, pues explica que sus ventajas sobre los demás contendientes es la experiencia y los resultados que ha dado a lo largo de todos los cargos públicos que ha desempeñado desde su primera encomienda como regidor del Ayuntamiento de Puebla, diputados en varias ocasiones, funcionario público municipal, estatal y federal.

“Esas son mis fortalezas, mi preparación, mi currículum y mis estudios de gobierno, la administración, de políticas públicas, de innovación, de gobernanza, de sostenibilidad y otros temas que son las herramientas que yo sí tengo certificadas por universidades reales y de a deveras.”, indicó