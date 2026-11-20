Veinte integrantes de las Fuerzas Armadas ascendieron al grado inmediato superior durante una ceremonia encabezada por autoridades militares y civiles, con la presencia de la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

De acuerdo con la orden extraordinaria de la 34ª Zona Militar, 16 son integrantes de la Guardia Nacional y cuatro del Ejército Mexicano.

Los ascensos se otorgaron conforme a la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército, Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional, tras considerar los resultados del examen de selección, la salud física, la aptitud y la conducta civil y militar del personal.

En el acto participaron el comandante de la 34ª Zona Militar, General de Brigada de Estado Mayor, Alberto Miguel Rodríguez Granada; el comandante de la 11ª Zona Naval, vicealmirante José Gerardo Valcárcel del Barrio, y el coordinador estatal de la Guardia Nacional, general brigadier Sergio López Acosta. También asistieron representantes de los poderes del estado y autoridades de seguridad y procuración de justicia.

En representación del personal ascendido, el coronel médico cirujano Gabriel Martínez Durán expresó que alcanzar un nuevo grado reconoce la trayectoria, el esfuerzo, la disciplina y la preparación para asumir mayores responsabilidades. También agradeció a las familias por su apoyo y acompañamiento.

La ceremonia reunió a jefes, oficiales y personal de tropa del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, además de familiares e invitados.