Partido Verde en San Luis Potosí

Este martes dio inicio el Foro Internacional Ambiental del Partido Verde (PVEM) en San Luis Potosí, donde dirigentes y representantes de distintas partes del mundo se reunieron para participar en la 27ª Asamblea General.

Al encuentro asistieron figuras clave del PVEM, entre ellas la dirigente nacional Karen Castrejón Trujillo, Manuel Velasco, Jorge Carlos Marín y Ruth González Silva, además del gobernador del estado, José Ricardo Gallardo Cardona.

En su intervención, Castrejón Trujillo agradeció a Gallardo Cardona por recibir esta edición del foro en la entidad y destacó el trabajo de los gobiernos emanados del partido. “Nuestro partido sabe gobernar”, expresó.

Por su parte, Ruth González agradeció la asistencia de los participantes y resaltó las acciones ambientales impulsadas en el estado. Afirmó que “San Luis Potosí es el único estado del país que es verde”, al señalar que su gobierno “pone primero a la gente y al medio ambiente”.

Homenaje

Como parte de las actividades, el foro dedicó un espacio para homenajear a Jorge González Torres, fundador del PVEM, quien envió un mensaje a los asistentes en el que agradeció el reconocimiento y llamó a continuar trabajando en favor del medio ambiente. También criticó el fracaso de la COP31.

Durante el reconocimiento se destacó su papel como impulsor de un proyecto político que colocó la protección de la naturaleza, la conservación de los recursos naturales y la responsabilidad ambiental entre las causas que debían formar parte de las decisiones públicas.

Posteriormente los dirigentes del Partido Verde recibieron reconocimientos al mérito ambiental por su labor en esta materia. Entre las personas distinguidas estuvieron el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, Karen Castrejón, Jesús Sesma, Ruth González y Carlos Marín.

Acciones ambientales

Al tomar la palabra para inaugurar oficialmente el foro, el gobernador Ricardo Gallardo señaló que el encuentro tiene relevancia no solo para México, sino también para otros países, al permitir compartir experiencias y fortalecer el trabajo en favor del medio ambiente.

“Tenemos la firme convicción de que cuidar el medio ambiente, a los animales, es lo más importante por lo que hoy exige el planeta”, expresó. Añadió que no es posible gobernar sin considerar la protección ambiental.

Como parte de su mensaje, destacó algunas de las acciones implementadas en San Luis Potosí, entre ellas el transporte público con electromovilidad que funciona mediante paneles solares, las medidas para el cuidado del agua y la creación de una granja solar en la región Huasteca.

“Sí podemos cambiar al mundo”, manifestó el mandatario, quien también celebró la aprobación de la Ley de Protección Animal en el Senado y recordó que San Luis Potosí fue uno de los primeros estados del país en establecer penas de más de cinco años de cárcel por maltrato animal.

El foro forma parte de las actividades de la XXVII Asamblea General Ordinaria de la FPVA, que reúne en la entidad a representantes internacionales para intercambiar experiencias y fortalecer la cooperación en torno a una agenda ambiental con impacto en México y alcance global.