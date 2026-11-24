Segob realiza Feria por la Paz en Puebla

Con el objetivo de atender las causas que generan la violencia y fortalecer la participación ciudadana, la Secretaría de Gobernación (Segob) llevó a cabo la Feria por la Paz en la Unidad Habitacional La Margarita, en el municipio de Puebla, donde se acercaron programas, servicios y apoyos del Gobierno de México a las familias de la zona.

La jornada se realizó como parte del Eje 1 de Atención a las Causas de la Estrategia Nacional de Seguridad, mediante la coordinación entre dependencias federales y autoridades estatales y municipales, con el propósito de atender directamente las necesidades de la población.

El evento fue encabezado por la subsecretaria de Construcción de Paz, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Segob, Rocío Bárcena Molina, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier y el presidente municipal, José Chedraui Budib.

Durante su participación, Bárcena Molina destacó que estas acciones responden al compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de mantener un gobierno cercano a la ciudadanía y trabajar de manera coordinada para atender las causas que originan la violencia.

Señaló que la Secretaría de Gobernación mantiene un trabajo permanente de vinculación con las instituciones federales para llevar su oferta de programas y servicios directamente a las comunidades, mediante la participación de las dependencias en territorio.

La Feria por la Paz reunió diversos programas, trámites, servicios y apoyos en áreas como salud, educación, cultura, deporte y seguridad, con la finalidad de facilitar el acceso de las familias poblanas a la atención gubernamental y fortalecer la relación entre las instituciones y la ciudadanía.

La subsecretaria subrayó que la construcción de la paz requiere escuchar a las comunidades, conocer sus problemáticas y generar oportunidades de bienestar y desarrollo, a través de la participación conjunta de las autoridades y la sociedad.

Entre las actividades destacadas estuvo el programa Jóvenes Unen al Barrio, impulsado por la Segob, que busca involucrar a las juventudes en actividades comunitarias y ofrecerles alternativas para su desarrollo personal y colectivo. Como parte de la jornada, se realizó una entrega simbólica de apoyos a las y los beneficiarios de esta iniciativa en Puebla.

Por su parte, el gobernador Alejandro Armenta reiteró la importancia de fortalecer las acciones de prevención de la inseguridad y atender las necesidades de la población, particularmente aquellas relacionadas con garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

En tanto, el alcalde José Chedraui destacó la relevancia de acercar los servicios públicos a las familias poblanas y ampliar la participación de las juventudes en actividades que contribuyan al bienestar de sus comunidades.

Como parte del acto protocolario, también se llevó a cabo el abanderamiento de las escoltas de la Escuela Primaria Paulina Maraver Cortés, la Escuela Secundaria Jorge Murad y el Bachillerato Blas Chumacero Sánchez.