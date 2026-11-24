Alejandro Moreno y Miguel Ángel Osoio Chongo El extitular de la Secretaría de Gobernación ha sido crítico del liderazgo de 'Alito' como presidente del PRI.

La dirigencia nacional del PRI alista una nueva denuncia penal contra el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a quien acusó de estar involucrado en presuntos desvíos de recursos públicos por más de 3 mil millones de pesos durante su gestión al frente de esa dependencia.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, aseguró que nuevamente documentará los señalamientos y exigirá que se investigue a los exfuncionarios que --según dijo-- participaron en esas presuntas irregularidades.

Ello luego de que Osorio Chong cuestionara el lunes su desempeño como dirigente nacional del PRI y afirmara que el partido ha perdido cada vez más espacios políticos, una situación que, dijo, ya había anticipado

Las críticas del exsecretario de Gobernación reavivaron el enfrentamiento entre el actual liderazgo priista y los antiguos integrantes del partido que se han distanciado de Moreno.

El dirigente tricolor salió al paso de los cuestionamientos de antiguos lideres del tricolor sobre la falta de rumbo del partido y descalificó a Osorio Chong pues recordó que ya no forma parte del PRI porque fue expulsado por considerarlo una figura que no representaba al partido.

Sin embargo, el dirigente priista desplazó la discusión sobre el futuro del tricolor hacia los presuntos actos de corrupción que atribuye al exsecretario de Gobernación.

Afirmó que existen señalamientos públicos y actuaciones en expedientes en los que aparecen mencionados exfuncionarios de esa administración, además de personas que, según dijo, no se han presentado a declarar.

“Vamos a presentar una denuncia penal una vez más, en contra del chino Chong y de toda esta pandilla de corruptos que desviaron miles de millones de pesos de recursos públicos”, declaró.

Moreno aseguró que los más de 3 mil millones de pesos señalados corresponden a presuntas irregularidades que deberán ser investigadas y sostuvo que hay funcionarios de la administración de Osorio Chong en Gobernación que no han dado la cara ante las autoridades.

También acusó a Morena de proteger políticamente al exfuncionario y a otros antiguos integrantes del PRI, pese a que, según su versión, existen elementos para investigar los presuntos desvíos.

Afirmó que el partido gobernante mantiene un discurso de combate a la corrupción, pero no actúa contra quienes, desde su perspectiva, deberían rendir cuentas por el manejo de recursos públicos.

“Morena los protege, es el manto de impunidad”, sostuvo, al insistir en que continuará exhibiendo los señalamientos y llevará el caso nuevamente ante las instancias penales.

El dirigente priista también vinculó a Osorio Chong con supuestos negocios en Querétaro, donde aseguró que radican algunos de los exfuncionarios a los que cuestiona, aunque no presentó durante la entrevista documentación sobre esas actividades.