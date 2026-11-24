García Harfuch pide fortalecer policías estatales y municipales en Sinaloa (Fotógrafo Especial)

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que para avanzar en la pacificación de Sinaloa es necesario fortalecer a las policías estatales y municipales, además de mantener las operaciones federales contra los grupos criminales. Durante su visita a Culiacán, sostuvo que las corporaciones locales deben contar con preparación y recursos para atender oportunamente los llamados de auxilio de las familias.

“Necesitamos corporaciones locales profesionales, equipadas y con capacidad de respuesta”, expresó el funcionario, quien también señaló que una parte fundamental de la estrategia consiste en que los policías tengan los medios necesarios para llegar a tiempo cuando una familia solicita ayuda.

García Harfuch acudió a la capital sinaloense acompañado por los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, Ricardo Trevilla y Raymundo Pedro Morales, respectivamente, para revisar la estrategia de seguridad en el estado y participar en la entrega de 200 patrullas.

El secretario explicó que, desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, la instrucción ha sido incrementar la presencia federal y, al mismo tiempo, mejorar las capacidades de las corporaciones locales mediante capacitación, equipamiento y herramientas de inteligencia e investigación.

Entrega de Unidades para fortalecer a las policías

Como parte del programa de fortalecimiento operativo, se contempla entregar más de 200 unidades a las corporaciones de seguridad de Sinaloa. El equipamiento incluye patrullas, motocicletas, cuatrimotos y vehículos tácticos especializados con blindaje.

El plan también considera incorporar nuevas herramientas tecnológicas y tácticas, entre ellas unidades de drones y equipos de vigilancia especializada, con el propósito de ampliar las capacidades de los elementos para realizar sus labores.

El funcionario señaló que el fortalecimiento de las instituciones de seguridad es una tarea permanente de los tres órdenes de gobierno y que, aunque la presencia federal es indispensable para enfrentar a las organizaciones criminales, también se requiere que las policías locales tengan condiciones para responder a las necesidades de la población.

“Tenemos la responsabilidad de seguir trabajando para detener a quienes generan violencia, evitar que estos delitos queden impunes y, sobre todo, proteger la vida y la integridad de las familias sinaloenses”, afirmó.

Detenciones recientes en Sinaloa

Durante su mensaje, García Harfuch destacó la captura de Fausto Isidro Meza Flores, conocido como El Chapo Isidro, y de presuntos colaboradores en un operativo realizado el 20 de noviembre en el municipio de Guasave. También mencionó el arresto, durante la semana anterior, de seis personas relacionadas con una facción de Los Mayos, organización ligada al Cártel de Sinaloa.

“Estas detenciones son un paso importante para la pacificación de Sinaloa”, declaró el secretario, al referirse a las acciones contra integrantes de grupos delictivos.

La captura de Meza Flores provocó una jornada de violencia con enfrentamientos, bloqueos e incendios de vehículos. Los hechos dejaron un saldo de 20 personas muertas: 16 presuntos agresores y cuatro militares.

Este lunes, una jueza federal impuso prisión preventiva al detenido y a dos presuntos colaboradores, además de conceder a sus defensas más tiempo para determinar si serán sometidos a proceso penal. Meza Flores fue trasladado a un penal de máxima seguridad en el Estado de México.