Ricardo Naya Ricardo Anaya, senador del PAN durante sesión Ordinaria en la cámara de Senadores dedicada al 25N día Internacional para combatir la violencia contra la Mujer. FOTO: CUARTOSCURO.COM (Andrea Murcia Monsivais)

PAN y PRI en el Senado cerraron filas para exigir imparcialidad al Instituto Nacional Electoral (INE) rumbo a los comicios de 2027, rechazaron que se repitan los criterios de asignación de diputaciones plurinominales y cuestionaron a la Fiscalía General de la República por la ausencia de órdenes de aprehensión en contra de la expresidenta del órgano electoral, Guadalupe Taddei.

El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya advirtió que su partido no aceptará una nueva asignación en los términos aplicados en 2024 y que recurrirá a todas las instancias para impugnarla.

“Que los consejeros del INE ni se atrevan a volver a aprobar ese atraco, ese robo, ese fraude de la sobrerrepresentación, porque no lo vamos a aceptar, tope donde tope. No es aceptable que un partido político que obtiene el 54 por ciento de los votos, que es lo que sacaron Morena y sus aliados, se quede con el 73 por ciento del control de la Cámara”, advirtió

Ello ante la sesión convocada para la próxima semana donde el INE prepara lineamientos y foros rumbo a las elecciones de 2027 en los que proyecta mantener el mismo criterio de 2024 para calcular la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados, es decir, medirla por partido político individual y no por coalición.

Anaya demandó a las y los consejeros aplicar de manera uniforme el artículo 54 constitucional y no rebasar el límite del 8 por ciento de sobrerrepresentación.

“Si el INE vuelve a avalar ese fraude, esa trampa, ese robo en beneficio de Morena, quedará clarísimo desde ahorita que ya no hay árbitro electoral…”

“Están a prueba. Es tiempo de quitarnos las máscaras y que quede claro: ¿van a ser árbitro o van a ser paleros de Morena? De una vez que se definan”, advirtió

En la misma línea, el dirigente nacional y senador del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, adelantó que su partido acudirá a la vía jurídica para impugnar el acuerdo y llamó a fortalecer la vigilancia ciudadana para garantizar la autonomía del árbitro electoral.

“Vamos a impugnar, como debe de ser. Pero lo importante es que de cara al proceso electoral el INE tenga un comportamiento imparcial, claro, firme, como lo que es, el árbitro electoral y no tener un órgano electoral que esté arrodillado”, aseveró

TADDEI Y MORENA SON LO MISMO

Ambos legisladores cuestionaron las declaraciones de la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, sobre la inexistencia de una orden de aprehensión en contra Guadalupe Taddei, pues no existe una denuncia penal directa en su contra.

Recordó que el tricolor ha presentado denuncias en la FGR y se han presentado diversas denuncias de organismos así como de partidos políticos.

“Yo creo que debe de investigarse, debe de atenderse, debe de llegarse hasta las últimas consecuencias”, demandó

Por su parte, Ricardo Anaya señaló un presunto retraso deliberado en las carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía y acusó un vínculo político entre la exfuncionaria y el partido en el poder.

“Si, Morena y Guadalupe Taddei son lo mismo, ¿a quién le sorprende que no haya una orden de aprehensión en contra de Guadalupe Taddei a pesar de todo lo que ha hecho? Por supuesto que lo exigimos y por supuesto que lo vamos a seguir exigiendo, pero es una muestra más de que en el mejor de los casos pues se están arrastrando los pies para que la señora se pueda escapar…”