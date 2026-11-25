Manolo Jiménez

El Gobierno de Coahuila prepara un nuevo paquete de obras de infraestructura por más de 14 mil millones de pesos para 2027, mediante esquemas de participación público-privada, anunció el gobernador Manolo Jiménez Salinas durante su Tercer Informe de Gobierno.

El mandatario adelantó que esta nueva cartera de proyectos contempla principalmente obras para fortalecer la conectividad carretera en las distintas regiones del estado, entre ellas la construcción de una supervía Saltillo-Monterrey, así como un programa de rehabilitación y construcción de caminos rurales.

Jiménez Salinas explicó que los detalles y alcances de las obras se darán a conocer durante el próximo año, una vez que estén definidos los proyectos y los mecanismos para llevarlos a cabo.

Al respecto, el secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, Miguel Ángel Algara Acosta, señaló que algunas de las obras podrían ejecutarse mediante concesiones y que la mayoría corresponde a proyectos carreteros de gran escala.

Sin embargo, indicó que esperará a que el gobernador presente formalmente el paquete de infraestructura para 2027, por lo que evitó adelantar información sobre las inversiones específicas, características de los proyectos y tiempos de ejecución.

Por otra parte, el funcionario informó que, en coordinación con el Gobierno Federal, se encuentra en proceso el proyecto para la construcción y ampliación de la carretera Saltillo-Monclova, cuya ejecución podría comenzar próximamente.

Este nuevo paquete de infraestructura se plantea mientras la administración estatal reporta una inversión cercana a los 6 mil millones de pesos en obras durante sus primeros tres años de gobierno, con proyectos distribuidos en las cinco regiones de Coahuila.

Con estas nuevas inversiones, el gobierno estatal busca ampliar la infraestructura carretera, mejorar la movilidad y fortalecer la conexión entre los municipios y regiones de la entidad.