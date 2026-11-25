Emprendedores de Tamaulipas

Un total de 107 emprendedoras y emprendedores del programa Hecho en Tamaulipas participarán en el Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos 2026, que se llevará a cabo del 26 al 29 de noviembre en Tampico, donde tendrán la oportunidad de mostrar sus productos ante visitantes, compradores y representantes de las 32 entidades del país.

La Secretaría de Economía estatal informó que las y los participantes provienen de distintas regiones de Tamaulipas y ofrecerán una variedad de productos elaborados localmente, entre ellos alimentos, dulces tradicionales, salsas, conservas, café y miel.

La oferta también incluirá bebidas como mezcal, tequila y ron, además de artesanías, textiles, artículos de decoración y productos de cuidado personal.

De acuerdo con la dependencia, algunos de los negocios participantes ya exportan sus productos a otros países, por lo que el encuentro representa una oportunidad para ampliar su presencia comercial y establecer nuevos contactos.

Durante los cuatro días de actividades se prevé la asistencia de más de 60 mil visitantes, además de delegaciones de las 32 entidades federativas, artesanos, cocineras tradicionales y compradores internacionales.

La Secretaría de Economía, encabezada por Anabell Flores Garza, destacó que la participación de los emprendedores tamaulipecos permitirá acercar sus productos a nuevos consumidores y generar oportunidades de negocio mediante el contacto con compradores y productores de otras regiones.

El encuentro también funcionará como un espacio para promover la identidad y diversidad de la producción local, así como la calidad de los artículos elaborados por pequeños negocios del estado.

A través del programa Hecho en Tamaulipas, la dependencia busca acompañar a emprendedores y productores en el crecimiento de sus negocios y facilitar su acceso a nuevos mercados.

La participación en este encuentro forma parte de las acciones de promoción económica impulsadas por el gobierno estatal, encabezado por Américo Villarreal Anaya, para abrir espacios de comercialización que contribuyan a generar ingresos y oportunidades para las familias tamaulipecas.