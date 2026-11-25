ZOOLEÓN

El Zoológico de León, en Guanajuato, suspenderá temporalmente sus actividades abiertas al público a partir de este miércoles 25 de noviembre, luego de que se detectara influenza aviar de alta patogenicidad A(H5N1) en animales del recinto. La medida fue solicitada por autoridades sanitarias federales y estatales para reducir el riesgo de propagación del virus.

El especialista en enfermedades infecciosas Alejandro Macías alertó sobre la situación y señaló que se identificaron 29 personas expuestas, de las cuales 15 presentaron síntomas. Las muestras fueron enviadas al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) para determinar si existe algún contagio en humanos.

Hasta ahora, las autoridades no han confirmado casos de influenza aviar en personas.

En un video difundido en las redes sociales oficiales del Zoológico de León, su directora, Diana Karen Casillas Casillas, explicó que la suspensión de actividades responde a las recomendaciones de las secretarías de Salud federal y estatal, luego de la detección de influenza aviar en dos mamíferos. Señaló que el objetivo es reducir los riesgos de transmisión, reforzar los protocolos de bioseguridad y evitar que continúe la cadena de contagio relacionada con la presencia de aves silvestres migratorias.

Casillas indicó que el recinto mantiene un protocolo de vigilancia epidemiológica activa, que se intensifica entre octubre y marzo, periodo en el que transitan las aves migratorias. Como ejemplo, mencionó que en junio pasado se detectó un ganso con signos clínicos, situación que fue notificada de inmediato a las autoridades correspondientes y cuyo resultado fue negativo. La directora recalcó que el cierre es una medida precautoria y que este tipo de situaciones puede presentarse en cualquier espacio que albergue fauna silvestre.

REFUERZA ZOOLEÓN MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE PRESENCIA DE INFLUENZA AVIAR https://t.co/zKC7n8gmzK — Zooleon (@zooleon) November 25, 2026

El virus fue detectado en aves migratorias y otros animales

De acuerdo con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), la detección inicial ocurrió tras encontrar aves silvestres migratorias muertas en el lago central del zoológico. Los análisis confirmaron la presencia de influenza aviar de alta patogenicidad H5.

Posteriormente, las autoridades reportaron la presencia del virus en un tigrillo y un mono araña que fallecieron, así como síntomas compatibles con la enfermedad en otro primate.

Senasica explicó que las aves afectadas inicialmente no pertenecían a la colección del zoológico, sino que eran ejemplares silvestres que llegaron al recinto durante la temporada migratoria.

Desde el 20 de noviembre, el área de aves permanecía bajo cuarentena, aunque el parque todavía recibía visitantes. Ante la identificación de personas expuestas y la evolución de la situación sanitaria, las autoridades solicitaron suspender el acceso al público.