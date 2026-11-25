Puebla, sede nacional de InnovaTecNM 2026

Más de 3 mil estudiantes y docentes participan en la etapa nacional de la Cumbre Nacional de Desarrollo Tecnológico, Emprendimiento e Innovación, InnovaTecNM 2026, que tiene como sede el Instituto Tecnológico de Puebla y busca impulsar proyectos científicos y tecnológicos desarrollados por jóvenes de todo el país.

El encuentro se lleva a cabo del 23 al 27 de noviembre y reúne propuestas enfocadas en atender problemáticas de los sectores público, social y privado, así como en fortalecer el emprendimiento y la soberanía tecnológica de México.

Durante la inauguración, la subsecretaria de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) federal, Celina Peña Guzmán, destacó la importancia de fortalecer la colaboración entre instituciones educativas, sectores productivos y gobiernos para convertir el conocimiento en soluciones a las necesidades de la sociedad.

En el acto también participó el encargado de despacho de la SECIHTI de Puebla, Héctor Guillermo Silva Galindo, además de autoridades educativas y representantes del Tecnológico Nacional de México.

De acuerdo con las cifras del encuentro, esta edición registra una participación de 32,032 estudiantes, 8,105 docentes asesores y 240 institutos tecnológicos en sus distintas etapas.

Para la fase nacional clasificaron 288 proyectos del Certamen de Proyectos, 59 equipos de HackaTec, 177 propuestas de InnoBótica y 23 de InnovAcción. En conjunto, participan representantes de 170 institutos tecnológicos, además de tres equipos internacionales provenientes de Colombia y Perú.

Las actividades buscan promover la creatividad, la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías, mediante propuestas que puedan tener impacto en los ámbitos local, regional y nacional.

La cumbre se enmarca en la estrategia del Gobierno federal para fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas del país, así como en la iniciativa del gobierno de Puebla para posicionar a la entidad como Capital de la Tecnología y la Sostenibilidad, mediante la vinculación entre universidades, centros de investigación y sectores productivos.