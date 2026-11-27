Juan Montes de Oca

El proceso interno de Morena para definir a quien encabezará la Coordinación Municipal de Defensa de la Transformación continúa abierto en Valle de Bravo, en el Estado de México. En este escenario, Juan Montes de Oca ha ganado presencia entre los perfiles que buscan participar en esta nueva etapa del movimiento.

Su trayectoria de acercamiento con las comunidades, su capacidad para escuchar las necesidades de la población y su disposición para atender las demandas ciudadanas forman parte de los elementos que distinguen su participación en la vida pública del municipio.

Las recientes mediciones de opinión también han colocado su nombre entre los perfiles con mayor reconocimiento, reflejando una presencia constante en la conversación política local. Para Juan Montes de Oca, sin embargo, la prioridad debe ser el bienestar de las familias y la construcción de un proyecto que mantenga como principio fundamental la unidad.

El propio Montes de Oca ha manifestado que las diferencias deben quedar atrás y que el trabajo conjunto entre los distintos liderazgos será indispensable para fortalecer a Morena en Valle de Bravo.

Cabe señalar que el proceso interno continúa abierto y que, hasta el momento, no existe una definición oficial sobre quién encabezará la coordinación municipal. La decisión aún está pendiente y serán los mecanismos establecidos por el partido los que determinen el resultado.