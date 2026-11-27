Reconocen autoridades federales posesión legal de Chapingo sobre la Estación Forestal Zoquiapan

Autoridades federales reconocieron que la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) mantiene la posesión y administración legal de la Estación Forestal Experimental Zoquiapan (EFEZ), luego de que el Registro Agrario Nacional (RAN) confirmó que no existe sobreposición entre los terrenos universitarios y los pertenecientes al ejido de Río Frío.

El reconocimiento se dio durante una reunión interinstitucional realizada el viernes, convocada por la Secretaría de Gobernación del Estado de México, en la Oficina de Representación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) en la entidad, donde se revisaron las acciones para recuperar el acceso a la estación, garantizar la seguridad de los estudiantes y restablecer las actividades académicas y de investigación.

La universidad informó la determinación del RAN constituye un elemento para dar continuidad a las gestiones institucionales y atender la problemática relacionada con el acceso a las instalaciones.

Como parte de los acuerdos, la Procuraduría Agraria realizará acercamientos y establecerá diálogo con ejidatarios de Río Frío, con base en la documentación que descarta la sobreposición de terrenos, a fin de buscar una solución por la vía institucional y conforme a derecho.

Protección del área natural

En el encuentro, las autoridades también señalaron que la Estación Forestal Experimental Zoquiapan constituye un bien nacional, por lo que analizarán mecanismos para reforzar su protección y resguardo.

En este contexto, la UACh informó que, por medio de su Abogacía General, presentó denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por presuntos delitos ambientales en la zona, entre ellos tala ilegal, instalación de hornos clandestinos para producir carbón y cacería furtiva, además de otras actividades que podrían afectar los recursos naturales.

También se acordó fortalecer la coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), debido a que la estación se encuentra dentro del Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl. El propósito es establecer mecanismos de colaboración para que las actividades que se realicen en el lugar se apeguen al programa de manejo del área natural protegida.

Otro de los puntos abordados fue la necesidad de garantizar la representación legítima del núcleo agrario de Río Frío, por lo que se planteó evitar negociaciones con personas que no pertenezcan a sus órganos de representación o no estén incluidas en la relación oficial de ejidatarios reconocida por el RAN y la Procuraduría Agraria.

Las dependencias participantes acordaron celebrar dos nuevas reuniones para dar seguimiento al caso. La primera será el 1 de diciembre en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), mientras que la segunda tendrá lugar el día 3 en la sede de la Procuraduría Agraria, ambas en la Ciudad de México.

En esos encuentros se buscará precisar las acciones y procedimientos necesarios para recuperar el acceso a la estación y permitir el regreso de las actividades universitarias bajo condiciones de seguridad y certeza jurídica.

A la reunión del viernes ingresó una representación de estudiantes de distintas unidades académicas que se encuentran en paro: Santiago Valadez Hernández, de Agroindustrias; Gibrán Alí López Velázquez, de Irrigación, y Evolet Espinosa Guzmán, de Preparatoria Agrícola.

Mientras tanto, estudiantes de departamentos que mantienen sus actividades académicas con normalidad permanecieron afuera del encuentro, a la espera de conocer los planteamientos de las autoridades para contar con información antes de decidir si se suman al paro.

La reunión fue encabezada por Yuvia Sánchez Ramírez, directora de la Oficina de Representación de la Secretaría de Gobierno del Estado de México, y contó con representantes de la SADER, Sedatu, Conanp, Procuraduría Agraria y RAN, además de autoridades universitarias, integrantes de comisiones del Consejo Universitario y representantes del personal académico.