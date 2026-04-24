Propuesta de los diputados en Hidalgo pretende declarar “fiesta brava” como patrimonio cultural inmaterial

Toros en Hidalgo

Diputadas y diputados en el Congreso en Hidalgo se sumaron a la propuesta del diputado, Marco Antonio Mendoza Bustamante para reconocer la “fiesta brava” como patrimonio cultural inmaterial.

La propuesta pretende salvaguardar las tradiciones y los conocimientos con el fin de fortalecer la identidad y cohesión frente al paso del tiempo y los constantes cambios, la propuesta tiene una base jurídica en la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO (2003) y la Constitución mexicana (artículos 2° y 4°).

A su vez, han declarado que pretende preservar la crianza del toro de lidia y la protección de la actividad gallera, en el contexto económico y cultural, así como el papel que tiene la zootecnia en el desarrollo humano, donde las controversias y cuestionamientos se han centrado en la presunta crueldad animal de estos eventos.

La propuesta ha causado opiniones divididas en el congreso, derivado de que el año pasado los legisladores prohibieron las corridas de toros en la entidad. Sin embargo, será presentada ante la LXVl Legislatura del Congreso de Hidalgo, y además pretende adherir ocho expresiones culturales a la Ley de Cultura y Derechos Culturales, dichas palabras son: el pulque, la barbacoa, el zacahuil, el ximbo, la fiesta brava, las peleas de gallos, los tianguis tradicionales y la medicina tradicional.

Ante estos debates Mendoza Bustamante argumentó que los legisladores tuvieron un año para reflexionar su decisión. No obstante algunos diputados del Partido Verde Ecologista de México y Movimiento ciudadano, y las diputadas Tania Meza Escorza, Claudia Lilia Luna Islas, Cynthia Citlali Delgado Mendoza mantuvieron su postura de rechazo a esta iniciativa.