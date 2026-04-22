Autoridades de Hidalgo analizan posible primer caso en humanos de gusano barrenador

Crisis sanitaria El brote no solo ha generado preocupación sanitaria, sino también económica. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este martes se llevaría a cabo una llamada entre el secretario de Agricultura mexicano, Julio Berdegué, y su homóloga estadounidense, Brooke Rollins, del Departamento de Agricultura de EU. (Especial)

En Hidalgo se investiga un posible caso de gusano barrenador en seres humanos, plaga que, hasta ahora, sólo se había hallado en ganado y animales domésticos.

De acuerdo a las fuentes federales, las autoridades del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), se encuentran analizando en el municipio de Tenango de Doria, Hidalgo un probable caso de gusano barrenador en un ser humano.

El probable caso se da en un contexto en el que la larva parasitaria se ha estado propagando en el estado de manera rápida. Para mediados de abril del año presente, la presencia del gusano barrenador ya estaba confirmada en 45 municipios de Hidalgo, es decir en el 53.5 por ciento del territorio estatal.

¿Qué sabemos de la posible persona infectada con gusano barrenador?

La posible persona contagiada cuenta un previo diagnóstico de pie diabético y presenta una infestación parasitaria. Si bien la muestra biológica que fue enviada al laboratorio continua en proceso de análisis, los reportes técnicos preliminares han confirmado la presencia de un gusano con características parasitarias.

Mientras que, al mismo tiempo, la Administración Municipal de San Salvador (2024 al 2027), informó acerca que se ha detectado otro posible caso en este sentido. Por medio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario, el gobierno local difundió para la población un urgente anuncio en que comunicaron la importancia de reforzar las medidas de vigilancia sanitaria.

Autoridades del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) analizan un probable caso de gusano barrenador en un ser humano en el estado de Hidalgo, lo que, de confirmarse, marcaría un punto crítico en la expansión de esta plaga en el país.

De acuerdo con fuentes federales, el caso se localiza en el municipio de Tenango de Doria, donde una persona con diagnóstico previo de pie diabético presenta una infestación parasitaria. La muestra biológica fue enviada a laboratorio y se encuentra en proceso de análisis; sin embargo, reportes técnicos preliminares confirman la presencia de un gusano con características parasitarias.

¿Cuáles son los síntomas del gusano barrenador?

El posible contagio en humanos ocurre en un contexto de rápida propagación del gusano barrenador en la entidad. Al corte del 16 de abril de 2026, la plaga tiene presencia confirmada en 45 municipios de Hidalgo, lo que representa el 53.5 por ciento del territorio estatal.

En paralelo, la Administración Municipal de San Salvador, correspondiente al periodo 2024–2027, informó sobre la detección de otro posible caso en esa demarcación. A través de la Dirección de Desarrollo Agropecuario, el gobierno local emitió un aviso urgente a la población para reforzar medidas de vigilancia sanitaria ya que el gusano barrenador representa un riesgo tanto para los animales como para los seres humanos. Esto se debe a que tiene la capacidad de desarrollarse en los tejidos vivos.

Por esta razón, las autoridades han exhortado a la población a que constantemente revisen a su ganado y a sus mascotas, en especial si llegan a presentar heridas abiertas, cavidades húmedas, al igual que zonas con secreciones.

Igualmente, se enfatizó en, ante cualquier indicio sospechoso, hay actuar inmediatamente y reportar los casos a las instancias correspondientes. De dicha manera se facilita el proceso de contención de la propagación del parásito, reduciendo así el impacto en la salud pública.