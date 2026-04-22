Cae red millonaria de “huachicol” en Hidalgo y Estado de México

Operativo en Hidalgo y Estado de México contra el huachicol

La operación encabezada por el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, logró desarticular una red dedicada a la extracción y venta ilegal de hidrocarburos en Hidalgo y el Estado de México. Como resultado, siete personas fueron detenidas, entre ellas dos empresarios presuntamente vinculados con la estructura financiera de gas del grupo.

Durante los operativos, elementos de seguridad aseguraron entre ambos estados más de 150 mil litros de gas licuado de petróleo (LP), 61 cisternas, y aproximadamente 500 mil pesos en efectivo, además de armas y equipo tecnológico para realizar las actividades ilícitas. Las autoridades señalaron que la organización operaba mediante una empresa fachada, que facilitaba la comercialización, almacenamiento y distribución ilegal de los hidrocarburos.

De acuerdo con las investigaciones, la red contaba con prestanombres y mantenía vínculos con empresas gaseras para encubrir sus actividades ilícitas. Asimismo, disponía de un sistema de distribución y lavado de dinero que permitía ocultar las ganancias obtenidas del llamado “huachicol”.

El secretario destacó que para frenar las operaciones de esta empresa fantasma fue necesaria una investigación de más de siete meses. Por su parte, el fiscal general, Ulises Lara, calificó a esta organización como “una de las grandes redes” dedicadas al robo de hidrocarburos en la región.