Pobladores de Hidalgo denuncian falta de medicamentos en hospitales

Falta de medicamentos en Hidalgo

Un grupo de personas en Tenango de Doria, Hidalgo, demandaron ante la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la falta de medicamentos en hospitales públicos de la región.

Mientras la presidenta mantenía un discurso acerca de los avances de la 4T en Hidalgo, personas dentro del público se pronunciaron al respecto señalando la falta de fármacos. Donde tres ponentes regionales tomaron el micrófono señalando además de la falta de insumos y la falta de profesionales de la salud.

Ante esta situación, la presidenta señalo que todos los lunes su equipo de salud reparte fármacos en todo el país mediante la estrategia “Rutas de salud”. Una vez finalizada la conferencia, la mandataria se trasladó a la unidad médica del IMSS-Bienestar, en San Agustín para corroborar el inventario del hospital.

“Todos los lunes estoy revisando centro de salud por centro de salud, hospital por hospital; así que si no hay, ahorita mismo vamos a ver cómo lo arreglamos, porque se tiene que arreglar“, señaló la presidenta.

Esta situación causo polémica entre los pobladores, particularmente porque el titular del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, no estaba presente en el acto para resolver la problemática; donde más tarde se le instruyó para atender las demandas entre los pobladores.

“Hay 80 por ciento de abasto, hay un 20 por ciento que no llegó en las últimas Rutas de la Salud. Pregunté al doctor Svarch y me dice que hay un problema con la empresa, que hay un problema con el proveedor de ciertos medicamentos. Ya lo vamos a resolver el lunes”, señaló la mandataria.