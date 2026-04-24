Sheinbaum visitará Hidalgo para supervisar los avances del Tren México-Pachuca

Tren México-Pachuca FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM (Presidencia)

Durante su conferencia matutina, “Las mañaneras del pueblo”, la presidenta Claudia Sheinbaum, confirmó que el estado de Hidalgo formará parte de la gira de trabajo que tiene como objetivo vigilar los avances de las obras del Tren México-Pachuca. Asimismo, dentro del plan de la gira se encuentra una visita estratégica al municipio de Tenango de Doria.

En dicha entidad, Sheinbaum, dio a conocer que lo que presentar se trata de un informe acerca de las acciones que se están realizando después de las fuertes lluvias que azotaron la región el año pasado. Los resultados de la distribución serán presentados de manera formal a lo largo de la estancia de la presidenta en Tenango de Doria.

Hidalgo se encuentra categorizado dentro del grupo de los cinco estados que más se vieron afectados por el temporal por lo que, igualmente, durante la visita se va a anunciar el inicio de la rehabilitación integral de las carreteras y se hará entrega de una prioritaria con la que se busca que se recupere la conectividad terrestre.

La presidenta aprovechará su recorrido para visitar la Universidad Intercultural con el propósito de evaluar el avance de los Programas del Bienestar y del resto de las obras en materia de infraestructura que el Gobierno Federal se encuentra ejecutando hoy en día en territorio hidalguense.

Por último, de igual manera, la mandataria explicó que también se llevará a cabo la inauguración de una cancha de fútbol como parte de un programa nacional de infraestructura deportiva. Y que por su parte, el día sábado se va a desarrollar el punto central de su gira, que es cuando se traslade a la Universidad Intercultural en la región Otomí-Tepehua.