Hidalgo

CFE anuncia mantenimiento en las líneas de Golfo Centro

Corte de luz en 12 municipios de Hidalgo

Por Paula Canul Rosas
CFE realizará mantenimiento en Hidalgo

Doce municipios de Hidalgo, se verán afectados por la suspensión del servicio eléctrico que forma parte del mantenimiento de las líneas y redes de distribución eléctrica de la división Golfo Centro.

La suspensión asegura la continuidad del suministro y la seguridad de los habitantes, cuyas inspecciones y mantenimiento evitan fallas futuras o fallas frente a los calores previstos en la región, el mantenimiento estará a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y predispone ser lo mas breve posible para que la población tenga nuevamente el servicio.

Los municipios que se verán afectados por el mantenimiento del Golfo Centro son: Meztitlán, Tlahuiltepa, Eloxochitlán, Juárez Hidalgo, Molango de Escamilla, Zacualtipán, Tepehuacán de Guerrero, Tlanchinol, Calnali, Xochicoatlán, Tianguistengo y Lolotla.

El mantenimiento será a partir del 27 de abril a las 22 horas y concluirá el 28 de abril a las 6:00 horas.

Ante esta medida la CFE ha recomendado la desconexión de aparatos electrodomésticos que se pueden ver afectados por el mantenimiento, luces o fuentes que dependan dl servicio y puedan dañarse. También la comisión ha señalado que el servicio se restablecerá en las localidades sin previo aviso y exhorta a la población a extenuar precauciones.

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