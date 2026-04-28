UAEH y Mineral del Monte se alían para llevar arte a las calles para atraer turismo

Rector Octavio Castillo Acosta y el alcalde Edmundo Méndez Tejeda La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo firmó un convenio con el ayuntamiento de Mineral del Monte para impulsar actividades culturales, fortalecer el turismo y abrir espacios para que estudiantes realicen prácticas profesionales en el municipio.

Las calles del municipio de Mineral del Monte comenzarán a funcionar como una extensión de las aulas universitarias tras la firma de un convenio entre la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) y el gobierno municipal, con el objetivo de llevar actividades artísticas a espacios públicos y detonar el turismo local.

El acuerdo se formalizó en el Museo Casa Grande, donde autoridades destacaron que la presencia del Instituto de Artes saldrá del entorno académico para integrarse directamente en la vida cotidiana del Pueblo Mágico, conocido por su historia minera, arquitectura colonial y gastronomía tradicional.

El rector Octavio Castillo Acosta señaló que esta alianza permitirá que más personas conozcan el trabajo artístico que realiza la universidad, al tiempo que abre nuevas oportunidades para que la comunidad participe en estas actividades.

Desde el ayuntamiento, el alcalde Edmundo Méndez Tejeda subrayó que el municipio busca respaldar el talento local y universitario, especialmente en disciplinas como danza, pintura, música, teatro y artes visuales, ofreciendo espacios para su difusión.

Además del impulso cultural, el convenio también contempla beneficios académicos. Estudiantes de distintas carreras podrán realizar prácticas profesionales y servicio social en el municipio, en áreas como Contaduría, Administración, Gastronomía, Turismo, Derecho, Ingeniería Civil y Arquitectura.

Esta colaboración busca que el conocimiento adquirido en las aulas tenga aplicación directa en el entorno real, al tiempo que fortalece la actividad económica local mediante el turismo y el trabajo de prestadores de servicios.

Ambas partes apuestan por combinar cultura, educación y desarrollo social, con la intención de generar más oportunidades tanto para estudiantes como para la comunidad de Mineral del Monte.