Singuilucan celebrará su primer Festival del Pulque y el Mixiote

Los productos derivados del maguey serán protagonistas del Primer Festival del Pulque y el Mixiote

El pulque, el mixiote y los productos derivados del maguey serán protagonistas del Primer Festival del Pulque y el Mixiote, que se realizará el próximo domingo 15 de noviembre en Singuilucan, Hidalgo.

La festividad reunirá a productores, cocineras tradicionales, artesanos, investigadores y promotores culturales, quienes compartirán conocimientos sobre la importancia histórica, gastronómica y cultural de esta planta en la región del estado.

El programa del festival contempla presentaciones musicales y de danza, pláticas impartidas por académicos y chefs, además de una muestra gastronómica con platillos elaborados a partir de productos del maguey.

Asimismo, los que acudan podrán encontrar aguamiel, pulque natural, curados, destilado de pulque, jarabe de aguamiel, sal de chinicuil y vinagre de aguamiel y pulque. La oferta incluirá comida tradicional, artesanías y antojitos.

Organizadores buscan proteger los magueyales

Además de promover la gastronomía local, los organizadores buscan generar conciencia sobre la conservación de los magueyales, debido a los daños que ocasiona la extracción ilegal del mixiote.

Integrantes del Tinacal Los Tuzos explicaron que esta práctica afecta severamente a las plantas e incluso puede provocar su muerte.

Por ello, establecieron que los participantes que comercialicen o utilicen mixiote durante la exposición gastronómica deberán presentar una guía o documentación que acredite su procedencia legal.

El festival comenzará a partir de las 12:00 horas en la explanada municipal de Singuilucan. La entrada será gratuita.