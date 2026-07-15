Suspenden obra en bosque de Hidalgo por remover vegetación sin autorización: Profepa

Remoción ilegal de vegetación en Hidalgo En el sitio se realizaban trabajos de despalme; la superficie afectada es de casi 1,900 metros cuadrados de bosque de encino

Lo que comenzó como un recorrido de vigilancia terminó con la suspensión de una obra en la comunidad de El Susto, en el municipio de Singuilucan, estado de Hidalgo, donde personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) detectó la remoción ilegal de vegetación en un bosque de encino mientras atendía una denuncia ciudadana.

Durante la inspección, realizada el pasado 24 de junio, los inspectores encontraron que en el terreno se llevaban a cabo trabajos de despalme y rebaje para la construcción de una vivienda. Además, constataron que ya se había utilizado maquinaria para retirar la cubierta forestal y que también se construían un muro de contención y una barda perimetral.

Tras la revisión, la dependencia determinó que la afectación alcanzó una superficie de mil 897 metros cuadrados de bosque de encino (Quercus spp.), derivada de un cambio de uso de suelo en terrenos forestales que se realizó sin la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Al no presentarse el permiso correspondiente para el cambio de uso de suelo, la Profepa impuso como medida de seguridad la clausura total temporal de las actividades que se desarrollaban en el predio. La suspensión permanecerá vigente hasta que los responsables acrediten las autorizaciones emitidas por la autoridad ambiental competente.

La Procuraduría recordó que este tipo de cambios de uso de suelo sin autorización provocan la pérdida de cobertura vegetal, afectan la biodiversidad, reducen la capacidad de infiltración del agua y alteran el equilibrio de los ecosistemas, por lo que la legislación ambiental establece que deben ser autorizados previamente por la Semarnat.

Finalmente, la Profepa informó que continuará con el procedimiento administrativo correspondiente por las posibles violaciones a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y mantendrá las acciones de inspección y vigilancia para prevenir nuevas afectaciones a los recursos forestales del país.