INM y autoridades de Hidalgo preparan reunión sobre atención a migrantes

INM Hidalgo

La Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Hidalgo sostuvo una reunión de trabajo con la Subsecretaría de Desarrollo Político y la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) estatal, con el objetivo de fortalecer la coordinación en materia migratoria.

Como parte de los acuerdos alcanzados, se programó un encuentro virtual con autoridades de los 84 municipios de Hidalgo, así como con representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo y de organismos relacionados con los derechos humanos y la igualdad de género.

Contexto migratorio

Durante la próxima sesión, el INM expondrá la situación del contexto migratorio en Hidalgo y dará a conocer los servicios que ofrece para atender a las personas en movilidad.

También se abordará el marco normativo relacionado con la protección de quienes se encuentran en situación de movilidad, con la intención de que las autoridades locales conozcan las herramientas y mecanismos disponibles para su atención.

El encuentro permitirá reunir en un mismo espacio a autoridades municipales y estatales, así como a representantes de distintas instituciones que participan en la protección de derechos.

Coordinación

La reunión forma parte de las acciones del INM para fortalecer la coordinación con el Gobierno de Hidalgo y establecer mecanismos de trabajo conjunto ante las necesidades relacionadas con la movilidad humana en la entidad.

La dependencia señaló que esta alianza busca mantener una coordinación efectiva y colocar como prioridad el interés superior de niñas, niños y adolescentes, particularmente ante situaciones relacionadas con la movilidad.

Con el encuentro virtual se dará continuidad a los acuerdos establecidos entre las instituciones y se buscará mantener una comunicación directa entre las autoridades de los distintos municipios y las instancias involucradas en la atención de las personas migrantes.