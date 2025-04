Alcaldesa de Tlaquepaque presenta denuncias por corrupción; daño supera los 139 millones de pesos

La presidenta municipal de Tlaquepaque, Imelda Pérez Segura, presentó denuncias penales por seis casos de corrupción ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y la Fiscalía Anticorrupción.

Alcaldesa de Tlaquepaque (Cortesía)

El presunto daño al erario público asciende a más de 139 millones de pesos. Las denuncias están dirigidas contra la ex presidenta municipal de la administración anterior, así como ex síndicos, ex tesorero, integrantes del comité de adquisiciones y particulares.

Entre los delitos que se presumen se encuentran ejercicio indebido de la función pública, peculado y cohecho. La alcaldesa aseguró que su administración trabaja para garantizar la rendición de cuentas y sancionar actos de corrupción que afecten los recursos públicos.