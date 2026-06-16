Se desmarca Carlos Lomelí de vínculo con detenido por megafraude de Villas Panamericanas

FOTO: X Dr. Carlos Lomelí

En respuesta a publicaciones que señalan que el hombre detenido en Texas como principal involucrado por un fraude en Jalisco, fue asesor de Carlos Lomelí cuando fungió como delegado de Morena en el estado, este último negó tener en la actualidad algún vínculo con el detenido.

“Rechazo categóricamente cualquier intento de vincularme con el caso de Jaime Moreno Cardeña. No tengo ningún vínculo actual, societario, financiero, contractual, operativo ni de beneficio con esa persona ni con los hechos investigados”, señaló en redes sociales el senador de Jalisco por el Partido Morena.

Agregó que “una fotografía, una coincidencia pública o una supuesta colaboración política de hace años no prueba participación, complicidad ni responsabilidad alguna”.

Pidió “que se investigue todo. Que se sancione a quien resulte responsable. Pero que no se use una investigación judicial para fabricar señalamientos falsos ni campañas de difamación. Mi posición es clara: justicia sí; manipulación política”.

CAPTURADO EN TEXAS

La semana pasada agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) aprehendieron en la ciudad de Conroe, Texas, a Jaime “M”, empresario señalado en la carpeta de investigación 16124/2025 de la Fiscalía de Jalisco junto con otras 13 personas, por el fraude de las Villas Panamericanas, cuyo monto rebasaría los 140 millones de pesos.

Jaime “M” habría tenido influencia en las decisiones del Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (FOJAL) y logró que dinero de ese fondo se triangulara en diversas empresas privadas y terminara en la creación de la compañía Green Life Capital que fue la encargada de comprar las Villas Panamericanas con recursos que a final de cuentas eran de origen público.

Posteriormente, el complejo habitacional cambió de nombre -Conjunto Avaterra- y fue revendido a particulares.

Las Villas Panamericanas fueron edificadas en la administración del gobernador Emilio González Márquez (2007-2013) para albergar a los deportistas de los Juegos Panamericanos del 2011, con capital del Instituto de Pensiones de Jalisco (IPEJAL), el cual no le ha sido retribuido, aunque con las investigaciones y diligencias de la Fiscalía de Jalisco se asegura que hay “340 unidades habitacionales y dos áreas comunes” en posesión ministerial de custodia; sin embargo varios de esos inmuebles están habitados por particulares que se presupone, las compraron de buena fe.

Fiscalía aseguró las Villas Panamericanas

El mes de septiembre pasado, Pablo Lemus Navarro, actual gobernador, informó que hubo notarios, funcionarios estatales, empresarios y abogados inmiscuidos en el fraude de las Villas Panamericanas, en un caso al que el mandatario calificó como “un fraude monumental”.