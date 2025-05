El titular del IJCF pide 135 peritos para agilizar la identificación de cuerpos en Jalisco

El director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Axel Rivera Martínez,

En una mesa de diálogo con diputados y colectivos de familiares de desaparecidos, el director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Axel Rivera Martínez, reconoció que el Servicio Médico Forense (Semefo) está rebasado en el resguardo de cuerpos y fragmentos humanos.

En una entrevista posterior al diálogo que sostuvo en el Congreso del Estado, reconoció que el sobrecupo de cuerpos en las cámaras de refrigeración es de por lo menos 10 por ciento.

Actualmente, entre cuerpos completos y fragmentos se tienen 2 mil 274 en las cámaras de refrigeración.

El funcionario estatal anticipó que tienen que sacar algunos cuerpos de las cámaras de refrigeración de las delegaciones y de las oficinas centrales para “descargarlas” o “despresurizarlas”.

“Vamos a hacer el procedimiento –tanto de delegaciones como del Área Metropolitana- hacer un traslado de cuerpos con la finalidad de despresurizar las cámaras de refrigeración y que estén funcionando en condiciones más óptimas, por lo que ya vieron de que sí es una duda razonable de las personas (de los colectivos): ‘oye si están saturadas cómo están funcionando’. Les damos mantenimiento constantemente, pero sí requerimos sacar varios de esos cuerpos, con la finalidad de tenerlos en un lugar adecuado y despresurizar las áreas forenses donde estamos trabajando”, explicó.

-¿Las cámaras de refrigeración están excedidas? -se le preguntó.

-En este momento están excedidas en 10 por ciento, más o menos, algo así -reconoció.

Los familiares de los colectivos y los legisladores de la Comisión Especial en Materia de Personas Desaparecidas, expresaron más de 50 preguntas dirigidas al titular de Ciencias Forenses, quien respondió a todas las dudas en alrededor de una hora. La mesa de trabajo duró en total cuatro horas. También estuvieron presentes el primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), Alejandro Murillo Gutiérrez y la delegada del IJCF en Lagos de Moreno, Dammave Chávez Ibarra.

Los colectivos expresaron quejas por malos tratos, burocratismo e incluso entrega de cuerpos que no corresponden y lentitud para obtener resultados en la identificación de cuerpos.

Guadalupe Camacho, representante del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, quien busca a su hijo Kevin René, que desapareció en 2023, relató que en el Semefo (Servicio Médico Forense) le querían dar un cuerpo que no era su hijo.

“Me llaman, voy y me entregan un cuerpo calcinado. A mí el Ministerio Público me dijo que era 99% que sí era mi hijo. Me lo muestran y me dice ‘señora que fuerte es usted porque no la veo mal’. Le digo ‘es que él no es mi hijo’. Uno de madre tiene un sexto sentido, claro que yo al ver el cuerpo sentía que no era mi hijo”, expresó.

Durante la reunión, la diputada de Futuro, Tonantzin Cárdenas Méndez, le preguntó al titular del IJCF cuántos peritos tienen y cuántos le hacen falta para agilizar la identificación de cuerpos.

Axel Rivera respondió que actualmente hay 188 peritos que realizan trabajo de identificación de cuerpos en IJCF y necesitan 135 para evitar la sobrecarga de trabajo.

Un perito percibe un salario mensual neto de alrededor de 18 mil pesos, más un bono de cinco mil pesos. El sueldo es bajo, sobre todo para quienes trabajan en la sede de Puerto Vallarta, donde se han dado algunas renuncias del personal.

Los legisladores tomaron nota y prometieron apoyar al IJCF en el Presupuesto Estatal para 2026.

……

PERITOS DEL IJCF HOY:

48 peritos en el Centro de Identificación Humana

16 peritos para atención de fosas

74 en el Semefo

41 en Genética

9 en Huellas Dactilares

TOTAL: 188

….

PERITOS QUE SE NECESITAN:

48 más en el Centro de Identificación Humana

74 más para el Semefo

10 en Genética

3 en Huellas Dactilares

TOTAL: 135

Fuente: Director del IJCF, Axel Rivera Martínez.