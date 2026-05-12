Las 200 Representaciones de los “Espíritus Errantes”

Es un orgullo inmenso comunicar a nuestros lectores que el pasado sábado 2 de mayo, en el Panteón de Mezquitán, ManiARTicos Teatro alcanzó las 200 representaciones de sus “Espíritus Errantes”.

ManiARTicos Teatro alcanzó las 200 representaciones de sus “Espíritus Errantes”

Producción que inició a finales del año 2018 y ha logrado, con un impresionante talento local, consolidarse en pocos años entre el gusto y la preferencia del público.

El profesionalismo y la constancia han sabido llevar a un proyecto que comenzó con tres actores, “alternando entre ellos distintos personajes y funciones, elaborando el propio equipo su vestuario, utilería y gran parte de los elementos de producción”, a un espectáculo y propuesta que integra a una decena de colaboradores y profesionales de distintas áreas teatrales y técnicas para asegurar, no sólo la continuidad y el éxito rotundo de sus funciones, también un sólido recorrido por distintos espacios culturales de la ciudad y el estado.

ManiARTicos Teatro alcanzó las 200 representaciones de sus “Espíritus Errantes”

Con un equipo conformado por alrededor de diez personas, entre actores, producción, asistencia y logística, “además de actores suplentes que doblan personajes y permiten la rotación del elenco”, “Espíritus Errantes” ha conquistado con un formato inmersivo y adaptable múltiples teatros, plazas, centros culturales, colegios, casas antiguas, sótanos, espacios alternativos y, desde luego, tétricos panteones.

ManiARTicos Teatro alcanzó las 200 representaciones de sus “Espíritus Errantes”

Experiencia y recorrido teatral guiado por “El Lapidario”, personaje interpretado por Israel Fernández, conduce a los atentos espectadores a través de distintas leyendas mexicanas y relatos inspirados en la tradición oral del país.

ManiARTicos Teatro alcanzó las 200 representaciones de sus “Espíritus Errantes”

Sitios como el Panteón de Mezquitán, el Panteón de Tlajomulco, el Panteón de Atemajac, Casa Zuno, Casa Reforma, Centro Cultural La Escalera, el Palacio de las Vacas, Centro Cultural El Tártaro, Centro Cultural Constitución o el Museo de la Tortura; encuentros culturales como el Festival del Venado en Mazamitla, Fóbica Fest y Naecoween; colaboraciones con la Secretaría de Cultura y Cultura Zapopan, además de presentaciones foráneas en Tuxpan, Autlán de Navarro, Tlajomulco o El Arenal, son apenas una pequeña muestra de su recorrido y evolución en los más recientes años.

ManiARTicos Teatro alcanzó las 200 representaciones de sus “Espíritus Errantes”

Por si fuera poco, “Espíritus Errantes” mantiene una línea doble; además de sus exitosas “Leyendas”, incorporó en el pasado 2020, una segunda vertiente: “Asesinas Mexicanas”. Proyecto basado en casos reales de mujeres asesinas que marcaron la historia de México, incorpora en su repertorio los funestos y escalofriantes recuentos de “La trituradora de Angelitos”, “Evangelina Tejera”, “La adolescente psicópata”, “La hiena de Querétaro”, “La reina asesina”, “La descuartizadora de Tijuana”, “La criminóloga” y “La tamalera”. Dado el fuerte contenido, estas funciones van dirigidas a un público mayor de 14 años.

ManiARTicos Teatro alcanzó las 200 representaciones de sus “Espíritus Errantes”

Y no es de extrañar la versatilidad de “Espíritus Errantes”. Su directora y productora, Maritza Rivas, ha demostrado en trabajos anteriores, como en la Dirección del monólogo “Vampiresa”, una obra de temática oscura y formato inmersivo presentada en el Panteón de Belén, su interés por desarrollar propuestas teatrales adaptables y enfocadas en la difusión de leyendas mexicanas y experiencias escénicas alternativas.

Egresada del Instituto Nacional de Bellas Artes, Rivas fue recientemente reconocida como una de las “100 mujeres jaliscienses impulsando la cultura”; labor que, sí, se ha reflejado también en la formación del elenco.

ManiARTicos Teatro alcanzó las 200 representaciones de sus “Espíritus Errantes”

El equipo artístico de ManiARTicos Teatro, cabe mencionar, está conformado por actores profesionales; en su mayoría egresados del CEDART José Clemente Orozco, además de integrantes con formación vinculada al Instituto Nacional de Bellas Artes.

El electo actual de “Espíritus Errantes” comprende a Israel Fernández como “Luis Bartolomé de Córdova. El Lapidario”; Lucía Ortuño como “La Enlutadita”; Dariana Banda como “Irene”; Cristina Muñoz y Jacqueline Medina como “Leonor”; Emmanuel Medina como el “Sepulturero”; y Jaret Sargent como Asistente de producción y Maritza Rivas en la Dirección y Producción General.

ManiARTicos Teatro alcanzó las 200 representaciones de sus “Espíritus Errantes”

Con las 200 representaciones de “Espíritus Errantes”, en una ceremonia que conmemoró la permanencia, crecimiento y consolidación de la obra dentro de la escena teatral independiente y cultural de Guadalajara, se develó en el Panteón de Mezquitán la placa correspondiente.

ManiARTicos Teatro alcanzó las 200 representaciones de sus “Espíritus Errantes”

Los padrinos de dicha celebración fueron la actriz Venus Celeste; el actor y director teatral Mario Iván Cervantes; y el Director de Fóbica Fest: Rogelio Vega. En julio de 2024, el proyecto celebró sus primeras 100 representaciones con senda develación, cuya madrina fue entonces la actriz y bailarina Tania Díaz.