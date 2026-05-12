Zapopan celebra el regreso de Piano en mi Ciudad con arte y música en espacios públicos

Con una noche llena de música, arte y participación ciudadana, el Gobierno de Zapopan celebró el arranque de Piano en mi Ciudad 2026, una iniciativa impulsada a través de Cultura Zapopan que busca acercar la cultura a los espacios públicos y fomentar el acceso libre al arte.

Zapopan celebra el regreso de Piano en mi Ciudad (Cortesía)

La inauguración se realizó el pasado 8 de mayo en la Plaza de las Américas, frente a la Basílica de Zapopan, donde decenas de personas asistieron al concierto del pianista Fernando Manuel, acompañado por los Niños Compositores de Zapopan. El evento también incluyó una intervención de live painting a cargo del artista Peruzzi, quien fusionó pintura y música en tiempo real.

Durante la presentación se dieron a conocer los cinco pianos que fueron intervenidos por artistas plásticos como Violeta Franco, Hiram Constantino, Fabiola Rocha, Peruzzi y la Escuela de Dibujo y Pintura de Zapopan. Los instrumentos serán colocados en distintos puntos de la ciudad, entre ellos Plaza de las Américas, la estación Juárez del Siteur, Plaza Galerías, Plaza Andares y el Aeropuerto de Guadalajara.

El proyecto busca democratizar el acceso al piano, un instrumento históricamente asociado a espacios exclusivos, permitiendo que cualquier persona pueda tocarlo libremente en plazas y andadores públicos.

Los pianos fueron obtenidos mediante la colaboración entre iniciativa privada y sector público: tres fueron donados por Fundación GVA y dos adquiridos por Cultura Zapopan para posteriormente ser intervenidos artísticamente.

El director de Cultura Zapopan, Cristopher de Alba, destacó que el objetivo es derribar barreras alrededor del arte y convertir la cultura en una experiencia cotidiana para la ciudadanía.

Además de promover la participación cultural, el programa busca incentivar beneficios como la creatividad, la disciplina y el bienestar emocional a través de la música.

Las autoridades informaron que, una vez concluido el periodo de exhibición, los pianos serán donados a centros culturales del municipio para ampliar el impacto de la iniciativa.