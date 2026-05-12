El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque se incorporó al programa federal “La Escuela es Nuestra”, impulsado por el Gobierno de México, con el objetivo de fortalecer la infraestructura y el equipamiento de 75 escuelas del municipio.

Tlaquepaque se suma al programa federal “La Escuela es Nuestra” para beneficiar a 75 planteles (Cortesía)

La entrega de recursos se realizó en el Centro Cultural El Refugio, donde representantes de los comités escolares recibieron tarjetas con fondos destinados a trabajos de mantenimiento, remozamiento, pintura y adquisición de material didáctico.

Durante el evento, la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, destacó la importancia de garantizar espacios educativos dignos y seguros para niñas, niños y jóvenes, al señalar que las escuelas son fundamentales para su desarrollo integral y formación.

Tlaquepaque se suma al programa federal “La Escuela es Nuestra” para beneficiar a 75 planteles (Cortesía)

La alcaldesa subrayó que el programa contempla apoyos que van desde los 250 mil hasta un millón 500 mil pesos para planteles de educación básica y media superior, recursos que serán administrados directamente por las familias integrantes de los comités escolares.

Asimismo, señaló que una de las prioridades del Gobierno Federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, es la construcción de territorios de paz, por lo que este esquema busca fortalecer a las comunidades educativas mediante apoyos directos y transparentes.

Tlaquepaque se suma al programa federal “La Escuela es Nuestra” para beneficiar a 75 planteles (Cortesía)

Laura Imelda Pérez agregó que el Gobierno Municipal colaborará con acciones complementarias y acompañamiento para contribuir a que los recursos sean aprovechados de la mejor manera en beneficio de las y los estudiantes.