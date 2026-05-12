Tensión y arrebatos en la relación México-USA

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El gobierno obradorista ha hecho todo lo que puede para confrontarse con los norteamericanos, lleva 7 años enviándoles mensajes de resentimiento y animadversión, es evidente que ya los hartó.

Pelear con los el país de quién depende el 83.7 % de nuestras exportaciones y un comercio bilateral de 873 mil millones de dólares anuales, es un suicidio político y económico, militar y diplomático.

Agravado porque de aquel país recibimos 1.1 billones de pesos anuales de remesas de mexicanos y entre 38 y 58 mil millones de dólares anuales por venta de drogas (según agencias norteamericanas); son montañas de dinero que mueven el consumo y la economía mexicana.

Por supuesto, nuestra diplomacia, cayó al abismo, hoy todo el mundo sabe que aquí gobiernan los cárteles más peligrosos del mundo con apoyo gubernamental, militar y de la marina, obviamente perdimos credibilidad, confianza de otros países, inversiones, turismo y respeto.

Enfrentar a Usa militarmente, es risible, podríamos perder sin que ellos sufran una sola baja y financieramente, sería absurdo, de la enorme deuda externa mexicana, la gran mayoría está pactada con grupos financieros de Estados Unidos alineados con su gobierno, las exigencias de pago serían aplastantes.

Pues nos ganamos su coraje y llegó la …

HORA DE LA CRISIS

USA, presume no negociar con criminales, dice que es su política de estado; aunque la historia confirme que siempre lo ha hecho, ni modo que no, entiende muy bien que las verdaderas reglas del juego son el agandalle, la fuerza bruta, intereses y el dinero, no la diplomacia.

En su discurso, sostiene, con razón, que el gobierno mexicano está asociado con cárteles terroristas que amenazan su seguridad nacional; luego entonces, tilda a nuestro gobierno de criminal y terrorista y eso le da motivos para negarse a negociar el TLCAN o hacerlo sin delicadezas diplomáticas, abusando de la ventaja que produce la asimetría en nuestra relación por ser ellos más fuertes que México en todos sentidos y ahora, por primera vez en la historia, con más autoridad moral.

Por increíble que parezca, en vez de percibir la catástrofe, el oficialismo, continúa protegiendo de Estados Unidos a criminales como Muños Rocha; en el colmo de sus delirios, hostigó a gobernadores como Maru Campos, por desmantelar un narco laboratorio.

No detuvo a 10 criminales que USA pidió fueran extraditados, violó un tratado internacional y montó un show reclamando pruebas, descarándose como defensora de criminales y de una soberanía que ya entregó a grupos criminales en muchas zonas de México.

En términos prácticos, el gobierno mexicano le obsequió a los gringos motivos para evitar formalismos convencionales invitándolo a capturar objetivos en suelo mexicano con apoyo militar, obviando trámites que México, ya cantó que no respetará; USA quedó tentado a justificar sus acciones bajo el argumento de que no negocia con criminales.

LA CATÁSTROFE INMINENTE

La soberbia, necedad, deliberada ceguera y sordera del oficialismo y sus focas, los hunde en vacíos conceptuales frente a la brutal realidad.

Ante esa actitud y el crecimiento de provocaciones mexicanas, la tensión se agravará, no puede ser de otra manera, USA está tentado a exigir cabezas del Peje, sus hijos, María del Pilar, Américo, Mario Delgado quién dirigió la campaña de Claudia y declarar organización terrorista a Morena, partido gobernante y tachado de recibir financiamiento de cárteles.

Todo indica que Trump, está decidido a extinguir el riesgo comunista y terrorista al sur de sus fronteras y castigar la permisividad de México con Irán, Rusia, Cuba, Venezuela y nuestros coqueteos comerciales con China.

TIEMPOS DIFICILES QUE ANUNCIAN TEMPESTADES.

Estados Unidos, redefinirá sus equilibrios internos, en las elecciones de noviembre, esta coyuntura avisa que Trump necesita llegar a esa elección con medallas en el pecho y se las colgará con cargo a Irán, Cuba o México o combinación de estos.

Saben que la economía y estabilidad política de México pende de las remesas, venta de drogas, mantener el TLCAN y buenas relaciones con ellos, ven a los ricos llevarse sus capitales a países extranjeros, ven caer el turismo, la inversión extranjera en México, ven crecer las tensiones en todos los sectores, mientras las enormes masas, se distraen en las pantallas hipnotizantes, en cortinas de humo como piernas asoleándose y el grupo BTS en los balcones de palacio o la víspera del mundial.

USA perdería con un país contiguo desmembrado, si no actúa pronto saben que México colapsará financieramente, deben resolver sus intereses antes de que México magnifique sus burradas atentando contra la propiedad privada y termine de desmantelar el estado de derecho o recibiendo apoyos de China, Rusia o Irán.

El oficialismo que no entiende la forma de pensar de toda la sociedad enojada, ni siquiera de los segmentos del pueblo que le apoyan y no creen en la prepotencia gringa, apuesta por enardecer el apoyo popular ante un atrevimiento armado del norte en nuestro suelo, arengando con gritos de defensa de la soberanía y frases ardientes del himno nacional,

Imagínese a Noroña, a Monreal, a Mario Delgado, a Rocha Moya o a la propia presidente Claudia, pidiéndole mande a sus hijos al frente, como si ellos enviaran a los suyos.

Se van a sorprender, puede pasar que, en la crisis, la reacción sea al revés, probablemente sea la oportunidad de que haya voces dignas, que manifiesten el hartazgo contra gobiernos corruptos y los derroquen con muestras colectivas de repudio, como ha pasado en épocas críticas, entonces, al igual que esos episodios, probablemente veremos, otra vez arrebatos que derramen sangre entre hermanos mexicanos y ahora sí, pérdidas severas de nuestra soberanía.

carblanc@yahoo.com