El Congreso votó en mayoría para desaparecer al Instituto de Transparencia en Jalisco

Personal del ITEI deberá ser indemnizado

Con 27 votos a favor de Morena, MC, Hagamos, PT y Futuro, el Congreso del Estado aprobó diversas reformas a la Constitución del Estado en materia de transparencia, con lo que se extingue al Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales (ITEI).

Los ocho diputados del PAN y del PRI se opusieron al dictamen que “armoniza” las reformas federales que decidieron la desaparición del INAI.

Las funciones de acceso a la información y transparencia pasan a la Contraloría del Estado y a las contralorías municipales y se tendrá que indemnizar a 96 trabajadores de confianza y de base del Instituto.

El tema generó un debate de tres horas, en donde legisladores del PAN y del PRI reprocharon la “incongruencia de MC”, ya que mientras a escala federal se opusieron a la desaparición del INAI, en Jalisco votaron junto con Morena para “sepultar” la transparencia, expresó la coordinadora parlamentaria panista, Claudia Murguía Torres.

“Esto es un atentado contra la autonomía y contra el federalismo, ¿qué pasó en Movimiento Ciudadano?. Para que Jalisco siga siendo referente en materia de transparencia, los necesitamos a ustedes. No caigan en la tentación de lo que es ahora más cómodo para el poder, porque el poder no es eterno y las instituciones y las estructuras que hoy establezcamos son las que estarán al servicio de quien gobierna y después, de quien no gobierna”, subrayó.

De Morena defendió el dictamen, el legislador Alejandro Barragán, quien rechazó que se afecte el derecho de los jaliscienses a obtener información pública fundamental. Simplemente cambió el modelo para hacer valer ese derecho, dijo.

“El día de hoy estamos ante un momento histórico en la vida constitucional del estado de Jalisco. En esta sesión habremos de votar el dictamen de reforma a diversos artículos de nuestra Constitución en materia de transparencia. Quiero comentarles que este dictamen es el resultado de un trabajo conjunto, serio, responsable de dos comisiones legislativas”, expuso.

A la sesión del Congreso, acudieron diez trabajadores del ITEI, quienes lamentaron la desaparición del organismo garante de la transparencia en Jalisco y exigieron que se les indemnice conforme a la ley. Jorge Rosales, oficial de partes y Nora Juárez, responsable de programas en el ITEI, se manifestaron con carteles en las galerías de Palacio Legislativo.

Jorge Rosales, oficial de Partes del ITEI: “Literalmente nos sentimos desprotegidos, sentimos que no se están tomando en cuenta los derechos laborales, no se está respetando la continuidad laboral, los derechos adquiridos que hemos dejado durante tantos años que hemos dejado ahí en el Instituto de Transparencia”, se quejó.

Nora Juárez, responsable de Programas del ITEI: “Nosotros somos personas profesionales, hay gente que lleva 18 años desarrollando sus habilidades y profesionalizándonos en el tema de transparencia y nos gustaría la continuidad. Somos también ciudadanos y exigimos que la transparencia no se venga abajo solamente por una bandera, por una ideología, sino que queremos que los ciudadanos sepan que estos organismos no deben desaparecer”, aseveró.

Estas reformas tendrán que ser avaladas por la mayoría de los 125 ayuntamientos y luego publicadas por el gobernador Pablo Lemus, para que entren en vigor.

El Congreso tendrá que realizar reformas secundarias, ya que los cambios impactan en 14 leyes estatales.

Los legisladores priistas y panistas que se oponían al dictamen señalaron que ahora los gobiernos estatal y municipales serán “juez y parte” cuando a un ciudadano se le niegue el acceso a la información pública, lo cual significa un retroceso de más de 20 años.