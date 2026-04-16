Guadalajara brilla con moda y tradición en desfile de Benito Santos

El corazón de Guadalajara se transformó en una pasarela a cielo abierto, donde la moda, la música y la identidad jalisciense se entrelazaron en una mañana memorable. La rotonda de los jaliscienses ilustres se llenó de luz, color y tradición con el desfile del reconocido diseñador Benito Santos, quien volvió a demostrar por qué es una de las figuras más destacadas de la moda nacional.

Acompañado por el sonido del mariachi, el evento ofreció una experiencia sensorial que celebró las raíces culturales de México. Las modelos recorrieron el emblemático espacio luciendo vestidos que destacaron por sus tonos pastel, siluetas elegantes y detalles estrambóticos, elementos que reflejan el sello distintivo del diseñador jalisciense.

El desfile también incluyó una de las facetas más reconocidas de su trabajo: los vestidos de novia. Esta sección, esperada por los asistentes, reafirmó la capacidad de Santos para reinterpretar la tradición nupcial con un estilo contemporáneo, delicado y profundamente femenino.

Se contó además con la participación de la cantante Ximena Sariñana, quien ofreció un breve concierto al cierre del evento. Desde un escenario íntimo, interpretó tres canciones y aprovechó el momento para destacar la importancia de que Guadalajara sea, por primera vez, sede de un fashion week, subrayando el crecimiento cultural y artístico de la ciudad.

La inauguración oficial estuvo a cargo de la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, quien reconoció la trayectoria de Benito Santos y lo describió como un embajador de Jalisco ante el mundo. Durante su intervención, resaltó la relevancia de impulsar este tipo de eventos que fortalecen la identidad local y posicionan a la ciudad como un referente cultural en el país.

Con este desfile, Guadalajara no solo reafirma su lugar en la escena de la moda, sino que también consolida su apuesta por la cultura como motor de desarrollo y proyección internacional.