Jalisco impulsa restauración ambiental con acciones en 85 municipios

Jalisco avanza en la consolidación de estrategias ambientales con el arranque del proyecto de restauración dentro del Corredor Biocultural del Centro Occidente de México (COBIOCOM), una iniciativa que busca recuperar ecosistemas y fortalecer medios de vida sostenibles a través de la coordinación entre instituciones y comunidades.

Como parte de este proceso, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) encabezó el taller estatal de inicio, en el que participaron actores estratégicos para definir zonas prioritarias de intervención, así como acuerdos de implementación en el territorio. El objetivo central es impulsar acciones integrales de restauración ecológica y desarrollo sostenible en distintas regiones del estado.

El proyecto contempla intervenciones en 85 municipios de Jalisco, organizados en tres subzonas ecológicas que abarcan más de 3.4 millones de hectáreas. Estas áreas destacan por su relevancia ambiental, su papel en la captación de agua y su potencial para la recuperación de ecosistemas degradados.

Durante la jornada de trabajo se establecieron líneas de acción enfocadas en la restauración, la conservación y el fortalecimiento de cadenas productivas sostenibles, además de mecanismos de financiamiento y coordinación interinstitucional que permitan una implementación efectiva del proyecto.

La titular de SEMADET, Paola Bauche Petersen, subrayó la relevancia de esta iniciativa al señalar que se alinea con la agenda ambiental del estado y con la necesidad de proteger los recursos naturales de Jalisco.

A nivel regional, el COBIOCOM integra acciones en 261 municipios distribuidos en entidades como Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas, alcanzando una superficie de más de 9.2 millones de hectáreas en esta etapa de intervención.

Uno de los ejes clave del proyecto es la participación de comunidades locales y pueblos originarios, como los wixárika y nahua, cuyos conocimientos tradicionales son considerados fundamentales para la planeación e implementación de acciones sostenibles. Asimismo, se avanzó en la identificación de riesgos y desafíos, con el fin de construir estrategias de mitigación desde un enfoque participativo.

La iniciativa cuenta con financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), y busca promover una recuperación verde mediante la gestión integrada del paisaje, el fortalecimiento de la gobernanza ambiental y el desarrollo de mecanismos innovadores de financiamiento.

En el taller participaron también dependencias como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional Forestal y el Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, lo que refuerza el carácter interinstitucional del proyecto.

Con estas acciones, Jalisco reafirma su compromiso con la restauración de ecosistemas, la conservación de la biodiversidad y la construcción de un modelo de desarrollo sostenible que integre a las comunidades y promueva el bienestar en el territorio.