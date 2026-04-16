SISEMH y CORDICA suman fuerzas que permitirán que los Centros de Bienestar en Jalisco sean más inclusivos

Entornos más incluyentes en Jalisco

Como parte de una alianza que fomentará una mayor inclusión en la población jalisciense, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH) y la asociación CORDICA 21 A.C. anunciaron la creación de entornos más inclusivos en los Centros de Bienestar, estos permitirán incorporar a personas con discapacidad y a sus familias, con el objetivo de promover su bienestar físico y emocional de todos los participantes.

Los centros operarán bajo tres ejes fundamentales: la prevención de las violencias, el fortalecimiento de la cultura de paz en los entornos familiar y comunitario, así como el cuidado y autocuidado. Estas acciones, junto con la consolidación de redes de apoyo, buscan dotar de herramientas a distintos grupos para desarrollarse plenamente en espacios seguros y con mayor autonomía.

El convenio también contempla la capacitación para miembros de familia en temas como prevención de las violencias, crianza positiva, cultura de paz y masculinidades por la igualdad, además de ofrecer orientación y canalización en casos de violencia.

Ante este suceso, la titular de la SISEMH, Fabiola Loya Hernández, destacó que este acuerdo representa un compromiso humano orientado a transformar las condiciones de vulnerabilidad mediante mayores oportunidades de desarrollo.

“No sólo firmamos un convenio, sino que sembramos esperanza y dignidad, porque cuando una sociedad cuida y abraza la diversidad, avanzamos todos como humanidad”, afirmó la titular de la SESEMH.

Por su parte, el presidente de CORDICA 21, José Rubén Ruiz Rodríguez, reafirmó su compromiso con la promoción de la igualdad sustantiva; cuya misión es mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down y sus familias a través de actividades, entre ellas eventos deportivos.

Asimismo, la SISEMH destacó que busca de manera paralela, fortalecer las acciones para impulsar la autonomía económica de las madres de familia.

Con la firma de este convenio, el Gobierno de Jalisco y las asociaciones involucradas reafirman su compromiso para erradicar la discriminación y fomentar relaciones basadas en el respeto y la empatía, con el fin de garantizar que todas las personas tengan voz y mayores oportunidades de desarrollarse plenamente.