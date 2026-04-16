Antes de morir, joven autista alcanzó a decir que fue golpeado por policías

Fiscalía de Jalisco. Investigan posible abuso policiaco

Antes de morir, Humberto, el joven autista de 32 años de edad quien murió la madrugada del pasado lunes 13 en la Cruz Roja del Parque Morelos, pudo señalar que fue golpeado por policías, según lo dio a conocer este jueves Salvador González de los Santos, fiscal de Jalisco.

“Lo único que tenemos es que alcanza a mencionar que fue golpeado por policías, no dice cuántos ni dónde; es lo que tenemos por parte de la madre de este muchacho”, señaló el titular del Ministerio Público del Estado.

“El resultado de la autopsia refiere precisamente (que la causa de muerte fue por) golpes, un traumatismo cráneoencefálico”, precisó González de los Santos.

El funcionario ministerial dijo que la Fiscalía investiga el caso bajo la presunción de un abuso policiaco.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) había confirmado ya que también tiene una investigación respecto al mismo asunto, por posibles violaciones al derecho a la legalidad y la seguridad jurídica, violación al debido proceso y violación al derecho a la vida.

Claudia Muñoz, madre de la víctima, dijo a medios de comunicación que el lunes 6 de abril de este año, alrededor de las 4 pm, su hijo que padecía espectro autista, salió a comprar cerveza en la zona del barrio de San Juan De Dios, pero fue arrestado por policías municipales, al parecer por beber en la vía pública.

Ese mismo día por la noche salió de los separos municipales de la Calzada Independencia y traía fracturadas un par de costillas e incluso quemaduras, según dijo su progenitora.

El domingo 12 de abril, el joven se puso grave y murió a la madrugada siguiente en la Cruz Roja Mexicana.